Keményen kiosztotta az európai vezetőket J. D. Vance, szerinte a legnagyobb veszélyek belülről érkezhetnek

J. D. Vance korábbi személyes müncheni vizitjeinek felelevenítésével kezdte beszédét, majd az európai biztonságpolitikával folytatta. Európára a legnagyobb veszélyek belülről leselkednek, példaként a sikertelen romániai elnökválasztást hozta fel. Felhívta a figyelmet a közös demokratikus értékekre, amelyeket Európának ugyanúgy kell követnie, mint az USA-nak.

Szerinte a hidegháborúban az egykori kommunista országok azért maradtak alul, mert akkori vezetőik alábecsülték a szabadságot. Hasonló dolgokra készülnek mostanában Brüsszelben is, ahol korlátozzák a közösségi média szólásszabadságát. Az Egyesült Királyság is megkapta a magáét, mégpedig az abortuszellenes fellépései miatt. Példákat hozott Skóciából is, állítva, hogy Európában a szólásszabadság nagyon nagy bajban van.

Míg a Biden-adminisztráció megpróbálta elhallgattatni az ellentétes véleményeket, addig ennek az ellenkezőjét teszi majd a Trump-kormányzat. Vance úgy véli, hogy az új vezetés tervezte és bejelentett lépések visszahozzák a valós szólásszabadságot az USA-ba is.

Európának nagyobb terhet kell vállalni a maga védelmében

Ahogy Trump elnök mondta, a kontinensnek sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell tennie a jövőben saját védelme érdekében. Fontos azt is látni, tudni, hogy mivel szemben kell megvédeni magukat az európaiaknak. Az Európába irányuló menekültek száma 2021 és 2022 között megduplázódott, ez pedig hosszú távon nem tartható fenn. Talán ennek volt egyik ékes példája az előző nap történt szándékos gázolás Münchenben, amelyet egy 24 éves afgán menedékkérő követett el.

Mennyi ilyen merényletet kell a közösségünknek elszenvedni, míg végre a sarkunkra nem állunk, és helyén nem kezeljük a bevándorlás kérdését?

– tette fel a kérdést az amerikai alelnök.

Ezután ismét visszatért ismét a romániai választásokra, és azt mondta, bizonyos titkosszolgálati értesülésekre alapozva gondolták egyesek úgy, hogy külföldi internetes beavatkozás történt, és ezért annulálták az elnökválasztást. Hát akkor mennyire erős ott a demokrácia, ha attól kell tartani, hogy néhány tízezer online hirdetésekre költött pénzből meg lehet buktatni?

Az amerikai alelnök nem kímélte a Müncheni Biztonsági Konferencia szervezőit sem, amikor azt mondta, hogy szándékosan nem hívtak meg populistának tartott német parlamenti pártokat a rendezvényre. Szerinte nem kell mindenben egyetérteni, de a párbeszédet fenn kell tartani velük. Mint mondta, általánosságban káros politikai karanténba zárni a velünk egyet nem értő gondolatokat, ideológiát követő pártokat.

