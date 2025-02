Amerika kijelentette, Európa nem vesz részt az ukrajnai béketárgyalásokon

Hiába követel az Európai Uniónak helyet a tárgyalóasztalnál Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij is, az Egyesült Államok kijelentette, Európával maximum konzultálni fognak az ukrajnai béketárgyalások során. Keith Kellogg, Donald Trump ukrajnai különmegbízottja a Müncheni Biztonsági Konferencián nyilatkozott az amerikai béketervről, ami szerinte heteken, hónapokon belül megvalósulhat.

A Müncheni Biztonsági Konferencián nyilatkozott a sajtónak Keith Kellogg, Donald Trump ukrajnai különmegbízottja, hogy ugyan Európával konzultálni fognak, de nem fogják odaengedni őket a tárgyalóasztalhoz az ukrajnai háború kapcsán.

A brit The Guardian helyszínen tartózkodó újságírója szerint Kellogg azt nyilatkozta, hogy

ő realista politikát követi, Európa pedig biztosan nem fog részt venni az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalásokon.

Trump különmegbízottja arra szólította fel az európai országokat, hogy „szálljanak be a vitába, de ne azzal, hogy panaszkodnak, hogy ott lehetnének az asztalnál, hanem azzal, hogy konkrét javaslatokkal, ötletekkel állnak elő, és növelik a védelmi kiadásokat”.

Kellogg szerint az egyik oka, hogy a múltban sikertelenek voltak a béketárgyalások, mert azon túl sok ország vett részt, ráadásul azok nem voltak képesek a folyamatot végrehajtani.

Nem fogunk erre az útra térni – fogalmazott Trump ukrajnai különmegbízottja ezzel kapcsolatosan, aki vélhetően ezzel a minszki tűzszüneti megállapodásokra utalt, valamint az Ukrajna által szervezett békekonferenciákra.

Kellogg szerint a kritikus kérdés annak a biztosítása, hogy a tűzszüneti megállapodás után a háború ne kezdődjön újra, és hogy Ukrajna megőrizhesse szuverenitását.

Ugyanakkor arra, hogy ennek a hiteles biztonsági garanciája miképpen nézhet ki, nem válaszolt, mondván Trump mint az Egyesült Államok egyedüli döntéshozója nincs abban a helyzetben, hogy meghatározzon egy ilyet.

Szerinte Trump előtt a lehetőségek tárháza áll rendelkezésre, és jelenleg minden lehetőség az asztalon van. Elmondta, hogy „Trump ideje szerint” dolgoznak, szerinte hetek és hónapok kérdése a megállapodás elérése.

Kellogg azt is hozzátette, hogy a tárgyalások előkészítésében Steve Wilkoff, Trump közel-keleti különmegbízottja is részt vesz, és míg ő a NATO-ban lévő kapcsolataival dolgozik, addig Wilkoff az oroszokkal tartja a kapcsolatot.

Zelenszkij és Európa is azt szeretné, hogy az unió helyet kapjon az asztalnál

Kellogg azelőtt jelentette be az Egyesült Államok terveit, hogy az ukrajnai béketervről szóló, szombaton 18 óra 30 perckor kezdődő panelbeszélgetés elkezdődött volna, ahol Andrij Szibiha ukrán, Radoslaw Sikorski lengyel, David Lammy brit külügyminiszterekkel, valamint Dovilé Sakaliené litván védelmi miniszterrel közösen beszélt volna erről.

A Kellogg által most megszellőztetett terv ugyanakkor biztosan nem fog tetszeni se Európának, sem Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

Miután Donald Trump telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai békéről, Európában több ország is kritizálta az amerikai elnök lépését, mivel egyrészt őket nem tájékoztatta erről, másrészt Volodimir Zelenszkij ukrán kollégáját is csak utólag avatta be a telefonbeszélgetésbe.

Az Európai Unió már régóta azt a politikát követi, hogy egyrészt semmit sem lehet tárgyalni Ukrajnáról Ukrajna nélkül, másrészt mivel az ukrajnai háború az egész európai biztonsági architektúrára hatással van, ezért az Európai Unió is foglaljon helyet az asztalnál.

Erről beszélt egyébként Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is szombaton a Müncheni Biztonsági Konferencián tartott beszédében, ahol egyrészt kijelentette, hogy Ukrajna egy olyan alkut sem fogad el, amiről a feje fölött döntenek és aminek tárgyalásában nem vesz részt, másrészt az Egyesült Államoknak és Európának is kijelentette, hogy Európának is helyet kell foglalnia az asztalnál – míg ezzel Trumpnak azt üzente, nélkülük ne kezdjen el tárgyalni, Európának azzal szúrt oda, hogy legyen képes jobban érvényesíteni érdekeit.

Az Európai Unió, valamint Ukrajna egyébként már régóta aggódik azon, hogy az Egyesült Államok olyan alkut köthet Oroszországgal, ami Kijev és Brüsszel számára is kedvezőtlen lehet.

Pete Hegseth védelmi miniszter például a NATO külügyminiszteri találkozóján kijelentette, nem reális az az elképzelés, hogy Ukrajnában a 2014 előtti állapotot hozzák vissza, azaz a Krím félsziget, valamint az orosz szeparatisták által elfoglalt Luhanszk és Donyeck térségeiről vélhetően le kéne mondania Kijevnek.

Ezenkívül szerdán Donald Trump kijelentette, hogy Ukrajna 500 milliárd dollárral tartozik Ukrajnának, ezért az országban található ritkaföldfém ásványok ötven százalékára igényt tart – ezt az ajánlatot az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent közvetítette Zelenszkijnek, aki azt elutasította, mivel szerinte az amerikai ajánlat nem tartalmaz elég biztonsági garanciát Ukrajna számára, hogy egy tűzszünet esetén Ukrajna védelme garantálva legyen.

Azonban nem mindenki látja ilyen borúsan a helyzetet. Olha Sztefanyisina ukrán miniszterelnök-helyettes úgy látja, az Egyesült Államok részéről nagyon komoly a szándék arra, hogy a háborút igazságosan fejezzék be, valamint úgy, hogy az ne ismétlődhessen meg.

Egyébként elképzelhető, hogy Kellogg mostani kijelentésével – főleg, hogy abban utalt az európai védelmi kiadások növelésének követelésére – csak azt akarja elérni, hogy Európa is legyen határozottabb, hiszen például Pete Hegseth védelmi miniszter és J.D. Vance alelnök is arról beszélt a héten a NATO külügyminiszteri találkozón, valamint a mostani konferencián, hogy Európának képesnek kell lennie önmagát megvédeni.

Viszont az az eheti kijelentésekből is látszik, hogy az Egyesült Államok számára Európa már nem annyira fontos, mint korábban, hiszen a 2014-es állapotok előtti követelések feladásával egy Putyinnak kedvezőbb alapról indulhatnak a tárgyalások, amennyiben az valóban a hivatalos amerikai álláspont és nem pedig Hegseth kiszólása, mint amire egy demokrata szenátor is felhívta a figyelmet a konferencián.

Kellogg: Harccal nem lehet kijönni ebből a háborúból

A Müncheni Biztonsági Konferencián az ukrajnai béketárgyalásokról szóló panelbeszélgetésen Kellogg kicsit jobban részletezte az amerikai álláspontot: elmondta, hogy Amerika támogatja azokat, akik a szuverenitásukért küzdenek, az America first, azaz Amerika első politika sosem jelentette azt, hogy Amerika egyedül venne részt valamiben.

Az ukrajnai különmegbízott szerint azonban harccal nem lehet lezárni a háborút, mivel Ukrajnának három év alatt több volt a vesztesége, mint Amerikának a koreai, valamint a vietnámi háborúkban.

Emiatt szerinte le kell állítani a vérontást, ennek a helye pedig a tárgyalóasztalnál van. Kellogg szerint olyan békét kell kötni, ami mindkét fél számára lemondásokkal jár – Ukrajna esetében ez területről való lemondás lenne, ugyanakkor Oroszország kapcsán a panelbeszélgetés kapcsán nem mondott konkrét példát, azonban aláhúzta, hogy Oroszország ellen az orosz olaj- és gáz elleni szankciók megroppantanák az orosz gazdaságot, mivel szerinte kizárólag katonai biztonsági garancia nem működne Putyinnal szemben.

A béketervével egyébként nem mindenki értett egyet: Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Putyin egy klasszikus területfoglaló háborút folytat, és kivéreztetéssel lehet tárgyalóasztalhoz ültetni, ezért Ukrajnát tovább kell támogatni, felfegyverezni, valamint szankcionálni Oroszországot.

David Lammy brit külügyminiszter szerint a legfőbb probléma, hogy Putyin nem akar békét, eddig a tárgyalóasztalhoz csak abban az esetben lett volna hajlandó leülni, amennyiben Kijev kapitulál.

Lammy szerint fontos leszögezni, az amerikai ötlet jelenleg csak egy ötlet, amiről lehet vitázni.

Ezenkívül aláhúzta, hogy a legfontosabb kérdés a biztonsági garanciák, hogy egy tűzszünet és egy békemegállapodás után a béke meg is maradjon, ehhez pedig szerinte Ukrajna lehetséges NATO-tagságát nem szabad elvetni az opciók közül. Emlékeztetett, Vlagyimir Putyinnak cári és szovjet hagyományokra épülő imperializmusa van, ami ellen csak háborúval vagy elrettentéssel lehet felvenni a kesztyűt.

Dovile Sakaliené litván védelmi miniszter szintén a biztonsági garanciák fontosságáról beszélt, hozzátéve, hogy azért is fontos, milyen békét kötnének az ukrajnai háborúban, hiszen az nemcsak Európára lenne hatással, hanem Kínára és a világ más részeire is.

Abban mindegyik fél egyetértett, hogy Európának többet kell tennie saját védelméért.

Sikorski visszautalt Kelloggra, hogy azok az országok többet költenek haderőfejlesztésre, akik Oroszországhoz közelebb vannak és a saját bőrükön érzik az Oroszország jelentette veszélyt. Szerinte a többi országnak is rá kell jönni, hogy Putyin nemcsak a szomszédos országokra, hanem egész Európára veszélyes.

Sakaliené szerint ezenkívül a gyorsaság is számít, és Kellogghoz fordulva emlékeztetett, hogy Litvánia már így is jóval többet költ a védelmére mint sok NATO-tagállam, azonban Putyin imperialista háborúját csak abban az esetben lehet megelőzni, ha egész Európára kiterjedő biztonsági garancia van érvényben.

Kellogg továbbá kritizálta Joe Biden előző amerikai elnököt, amiért szerinte nem volt stratégiája az ukrajnai háború kapcsán. Úgy látja, az nem stratégia, hogy Ukrajnát addig támogatják, amíg kell, annak ugyanis nincs végjátéka.

Egy ukrán képviselő megkérdezte Kelloggtól, Trump véget akar-e vetni a háborúnak, vagy azt szeretné, hogy Ukrajna győzzön-e.

Kellogg erre úgy válaszolt, kérdés, mit értenek győzelem alatt. Szerinte Ukrajna sokat, valamint sikeresen harcolt és tartotta magát, de először abban kell megállapodni, hogy mi számít győzelemnek – szerinte az, ha először megállítják a vérontást, majd pedig elérik, hogy egy szuverén, stabil ország marad Ukrajna és a jövőben nem ismétlődhet meg a harc.

Ugyanakkor túl sokat Kellogg nem árult el, sok konkrét kérdést megválaszolatlanul hagyott, sőt, egy ponton azt is mondta, ő nem Trump nevében beszél, hiszen ő csak tanácsadó, jelenleg pedig a saját véleményét osztja meg. Például azt, milyen biztonsági garanciákat hajlandó az Egyesült Államok vállalni, arról semmit sem beszélt – mindössze azt mondta, hogy a tűzszünet semmit sem ér, ha azt nem tartatják be, majd pedig nigériai és szíriai példákat hozott.

A biztonsági garanciák kapcsán Lamy brit külügyminiszter azt tette hozzá, hogy az orosz–ukrán határ nagyon hosszú, és a legnagyobb kérdés, hogy mi az, ami Putyin a leginkább fél, hiszen azzal lehet elérni, hogy Putyin betartsa a tűzszünetet – ez pedig a NATO-tagság lehet szerinte.

