Tűz ütött ki egy sztárok által kedvelt luxusszállóban, elmarad a BAFTA afterpartyja

Száz embert kellett evakuálni abból a londoni luxusszállodából, ahol a BAFTA díjátadó afterpartyját tartották volna. Százhuszonöt tűzoltó érkezett a helyszínre húsz járművel a Chiltern Firehouse-hoz − írta a Sky News.

A tűzeset péntek délután történt a londoni tűzoltóság közlése szerint, azonban az oka egyelőre ismeretlen. A tüzet estére sikerült megfékezni, egy szomszédos épület állt még lángokban. A hotel adott volna helyet a Brit Filmakadémia vasárnapi díjátadóját követő partijának.

A helyszín népszerű a sztárok körében, 2024-es koncertje után Taylor Swift is szállt meg, de Tom Cruise és Kate Moss is megfordult már itt. A tűzeset miatt most ideiglenes zárva tart, és felújításra is szükség lesz, melyet egy helyi tűzoltó is megerősített.

A londoni tűzoltóság korábbi közleménye szerint a tűz „a földszintről a tetőre vezető csatornákban” keletkezett, és „a tetőn lévő csarnok is lángokban állt”. Emiatt a London belvárosának előkelő Marylebone negyedében található szálloda körül kordont állítottak fel, amely megakadályozza a közeli utcák megközelítését.

A magyar származású Andre Balazs, a hely tulajdonosa megerősítette, hogy senki sem sérült meg, és köszönetet mondott a tűzoltóknak.

Őszintén hálás vagyok mindannyiuknak, mivel biztos vagyok benne, hogy nem ilyen Valentin-napi estére gondoltak

− közölte a szálloda tulajdonosa, majd hozzátette, hogy az okokat vizsgálják, és a helyszínt további értesítésig bezárják.