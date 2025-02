Mire jutott Modi Trumppal az Indiát is keményen sújtó vámok ügyében?

Narendra Modi indiai miniszterelnök washingtoni látogatására három héttel Donald Trump január 20-i beiktatása után és az amerikai vezető által a közelmúltban megfogalmazott vámfenyegetések közepette történt. Modi kétnapos franciaországi útja után utazott Washingtonba. Párizsban kétoldalú megbeszéléseket folytatott Emmanuel Macron francia elnökkel, ahol számos kérdésről tárgyaltak, többek között a mesterséges intelligencia és a polgári atomenergia terén folytatott együttműködésről.

Modi miniszterelnök csütörtökön kora reggel landolt Washingtonban, és ezzel megkezdte kétnapos amerikai látogatását. Modi miniszterelnök amerikai útjának legjobban várt része a Donald Trump elnökkel folytatott kétoldalú találkozója volt, amely a vámokkal való fenyegetés közepette zajlott.

Előtte azonban az indiai kormányfő magas szintű megbeszéléseket folytatott többek között Michael Waltz amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval, valamint Tulsi Gabbarddal, az amerikai nemzeti hírszerzés igazgatójával. Modi találkozott Vivek Ramaswamy indiai származású vállalkozóval is, de tárgyalt a világ leggazdagabb emberével, Elon Muskkal, melynek során egyeztetést folytattak az űr, a mobilitás, a technológia és az innováció témájában.

Modi Musk iránti tiszteletének jeléül könyveket ajándékozott a miniszter három gyermekének.

A Modi – Trump barátság

A látogatását megelőzően Modi megjegyezte, hogy nagyon várja a találkozást „barátjával”, Donald Trumppal, és felidézte, hogy Trump első hivatali idejében együtt dolgoztak a globális partnerség kiépítésén. A miniszterelnök hozzátette, hogy az utazás „lehetőséget nyújt arra, hogy az első hivatali idejében folytatott együttműködésünk sikereire építsünk, és kidolgozzunk egy olyan menetrendet, amely tovább emeli és elmélyíti partnerségünket”.

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartott találkozóján egy személyre szabott könyvet ajándékozott Narendra Modi miniszterelnöknek, „hosszú időn át nagyszerű barátjának”, amely megörökíti az évek során kialakult bajtársiasságukat.

Modit Trump öleléssel fogadta a Fehér Házban, és a következő szavakkal üdvözölte őt: „Nagyon hiányzott nekünk”. Trump mindig is beszélt a Modi miniszterelnökkel való barátságáról. Egy közös sajtótájékoztatón az amerikai elnök „fantasztikus emberként, nagyszerű vezetőként” mutatta be Modi miniszterelnököt, hozzátéve, hogy a legnagyobb demokrácia és a legrégebbi demokrácia „India és az Egyesült Államok nagy egységet alkot”.

Modi köszönetet mondott „barátomnak”, Trump elnöknek, és kijelentette, hogy a két vezető közösen elhatározza, hogy „együtt fognak menetelni a nemzetek haladása és jóléte felé”.

A találkozó eredményei

Közvetlenül a Modi kormányfővel való találkozó előtt Donald Trump amerikai elnök kölcsönös vámokat jelentett be, hangsúlyozva, hogy

az Egyesült Államok ugyanazokat a tarifákat fogja kivetni, mint amilyeneket az országok kivetnek rá, kiemelve Indiát, mint az egyik legmagasabb vámot kivető országot.

India több vámot vet ki, mint szinte bármely más ország – nyilatkozta Donald Trump a kölcsönös vámok bejelentésekor. A vámok az USA-ba irányuló indiai importra kivetett vámokat jelenthetik.

A találkozó fénypontja ezért nem meglepően a kereskedelemmel és a vámokkal kapcsolatos aggodalmak voltak. Trump azt mondta, hogy Újdelhit nem fogja kímélni, és az India által kivetett importvámokat „nagyon tisztességtelennek és erősnek” nevezte.

Ő és Modi azonban megállapodtak abban, hogy a kereskedelmi aggályok megoldására irányuló megállapodáson dolgoznak, amelyről Modi azt mondta, hogy várhatóan még az idén lezárul.

Trump közölte, hogy kormánya úgy akarja csökkenteni az Indiával szembeni kereskedelmi deficitet – amely 50 milliárd dollár –, hogy növeli az országba irányuló amerikai energiaexportot. Modi pedig felajánlotta, hogy 2030-ra megduplázza a Washingtonnal folytatott kétoldalú kereskedelmet 500 milliárd dollárra.

Trump megpróbálja megváltoztatni a globális kereskedelmi rendet, ezt India is felismerte, és láthatóan most pragmatikus utat keres a nézeteltérések megoldására.

Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy az USA növelni fogja katonai eladásait Indiának, ennek keretében F-35 lopakodó vadászrepülőgépeket is szeretne eladni Indiának. Pontos időrendet nem közölt, de Vikram Misri indiai külügyminiszter újságíróknak azt mondta, hogy a folyamat „a javaslat szakaszában van”. Várhatóan az üzlet több évet is igénybe vehet.

2008 óta India több mint 20 milliárd dollár értékben kötött szerződést amerikai eredetű haditechnikára és egy nemrégiben aláírt megállapodás lehetővé teszi az amerikai General Electric számára, hogy egy indiai vállalattal együttműködve sugárhajtóműveket gyártson Indiában.

Modi és Trump megállapodott abban is, hogy elmélyítik a biztonsági együttműködést az Indo-csendes-óceáni térségben, ami alig burkolt utalás a régióban a növekvő Kínával folytatott versenyre.

A terrorizmust tekintve Trump azt mondta, hogy támogatná a 2008-as mumbai támadások egyik kitervelőjének kiadatását, amelyben 166 ember vesztette életét, és ezzel Tahawwur Hussain Rana-ra utalt.

Indiai tisztviselők azzal vádolták a pakisztáni hírszerzést, hogy a támadás kitervelésében együttműködött a pakisztáni székhelyű Lashkar-e-Taibah militáns csoporttal, Iszlámábád azonban ezt a vádat tagadta.

Ha Rana kiadják Indiának, az erősíteni fogja Modi belpolitikai tekintélyét, mivel ezzel erősnek mutatja magát az ősrivális Pakisztánnal szemben.

Modi és Trump azt is elmondta, hogy a bevándorlásról is tárgyaltak, és az indiai miniszterelnök megerősítette, hogy India visszaveszi az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó állampolgárait. (India nemrégiben elfogadta egy amerikai katonai repülőgépen visszahozott 104 migráns visszatérését.)

Narendra Modi kormányfő és Donald Trump amerikai elnök abban is megegyezett, hogy a két nemzet által több mint 16 évvel ezelőtt megkötött, korszakalkotó jelentőségű polgári nukleáris megállapodás keretében előrelépnek az amerikai tervezésű atomreaktorok indiai építésének megkönnyítése érdekében.

A vezetők megvitatták a civil űrkutatási együttműködésük kiterjesztését is. Az USA és India azzal a céllal, hogy 2025-re az első indiai űrhajóst a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) küldjék, együtt fognak dolgozni kulcsfontosságú űrmissziókon, köztük a közös NISAR-misszión, amelynek célja a Föld felszínének kettős radartechnológiával történő feltérképezése.

Modi üdvözölte Trump elnöknek az ukrajnai háború befejezésére irányuló erőfeszítéseit, és hangsúlyozta, hogy a konfliktus megoldása nem a csatatéren lehetséges, és hogy a párbeszéd és a diplomácia az egyetlen módja a béke megteremtésének.

A szerző az Eurázsia Központ tudományos főmunkatársa.