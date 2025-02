Nagyot bukott a Trump-birodalom 2024-ben

Kiadta éves jelentését az amerikai elnök cége, a Trump Media and Technology Group, mely szerint a vállalat több mint 400 millió dollárt veszített, ennek ellenére 2025-ben további bővítést terveznek. A médiabirodalom első terméke 2021-ben a Truth Social volt, amelyet azért alapított Donald Trump, mert kitiltották a Twitterről és a Facebookról.

A Trump Media and Technology Group, az amerikai elnök Truth Social nevű közösségimédia-platformjának anyavállalata a jelentések szerint 2024-ben több mint 400 millió dollárt veszített. A cég az éves bevétel 12 százalékos, 3,6 millió dollárra történő csökkenéséről is beszámolt, amelyért egy partnerét okolta pénteken benyújtott jelentésében − írta a The Independent.

Donald Trump a nevével fémjelzett médiabirodalom mellett a Truth+ streamingplatformnak is tulajdonosa, és emellett elindítani tervezi a Truth.Fit, „az America First befektetési eszközöket magában foglaló pénzügyi szolgáltatási és fintechmárkát”.

Az elnök az után hozta létre a Truth Socialt, hogy a 2021. január 6-i eseményt követően kitiltották a Twitterről és a Facebookról.

A Trump Media részvényeinek értéke Donald Trump novemberi választási győzelmét követően csaknem megduplázódott, majd decemberben az összes részvényét átruházta ajándékként a Donald J. Trump Revocable Trustra. Az elnök részvényei a CNBC szerint a cég értékpapírjainak több mint felét tették ki. A pénteki zárásig azonban értékük éves szinten mintegy 11 százalékkal csökkent.

A vállalat jelentése szerint erős mérleggel zárták a 2024-es évet, amely 776,8 millió dollárt és rövid távú befektetéseket hozott át 2025-re, ebben az évben pedig további fejlesztéseket és bővítéseket irányoztak elő.