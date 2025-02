Nemzetbiztonsági rémálomra figyelmeztetnek Elon Musk ügynöksége miatt

Elon Musk kormányzati hatékonyságért felelős ügynöksége minősített iratokhoz is hozzáférhet. Alkalmazottai azonban valószínűleg nincsenek rá felkészülve, hogy ezeket hogyan kell kezelni.

Néhány héttel ezelőtt még úgy tűnt, hogy az amerikai kormányzati számítógépes rendszereket fenyegető legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy ellenséges külföldi hatalmak betörhetnek és adatokat lophatnak el onnan. December végén a Pénzügyminisztérium tisztviselői levelet küldtek a kongresszus tagjainak, amelyben arról számoltak be, hogy egy kínai csoport feltörte a rendszereiket, és nem titkosított dokumentumokat lopott el. A minisztérium közölte, hogy az amerikai kiberbiztonsági és infrastruktúra-biztonsági ügynökséggel és az FBI-jal együttműködve értékelik a károkat.

Az elmúlt napokban azonban egy sokkal sürgetőbb fenyegetés merült fel – méghozzá belföldi eredetű. A milliárdos technológiai vállalkozó, Elon Musk és az úgynevezett kormányzati hatékonysági ügynökség (DOGE) mérnökeiből álló csapata széleskörű hozzáférést követelt magának olyan létfontosságú rendszerekhez, amelyek több kormányzati ügynökségnél is kezelnek érzékeny és titkos információkat.

Kritikusai szerint Musk akcióinak köre és részletei nehezen behatárolhatóak.

A héten egy szövetségi bíró előtti meghallgatáson a Trump-kormányzat ügyvédei azt állították, hogy Musk személyesen nem férhetett hozzá a Pénzügyminisztérium érzékeny adataihoz, és egyetértettek abban, hogy a DOGE-hez kapcsolódó „különleges kormányzati alkalmazottak” „csak olvasási” hozzáféréssel rendelkeznek az információkhoz, és nem osztják meg azokat más, az ügynökségnél dolgozó személyekkel – írta meg a Foreign Affairs hasábjain megjelent cikkében James Goldgeier, az American University professzora és Elizabeth N. Saunders, a Columbia University egyetemi tanára.

De még ha eltekintünk is a DOGE lépéseinek jogszerűségétől, valamint az amerikaiakat fenyegető adatvédelmi kockázatoktól, van egy másik ok is az óvatosságra. A Foreign Affairs szerzői szerint ugyanis Musk tevékenysége nemzetbiztonsági rémálmot jelent.

Gondoljunk csak bele, mit látnak az amerikai szövetségesek és ellenfelek hírszerző szervei, amikor az amerikai elnök széleskörű hozzáférést biztosít az amerikai kormányzat működését biztosító alapvető rendszerekhez egy olyan fiatalokból álló csapatnak, akiknek nincs kormányzati tapasztalatuk, akiket könnyen lehet, hogy nem vetettek alá a szokásos személyzeti átvilágítási folyamatoknak, és akik egy olyan, meg nem választott személynek dolgoznak, akinek kiterjedt személyes pénzügyi érdekeltségei vannak a nemzetbiztonsági „iparban” – hívják fel a figyelmet a cikk szerzői.

Az ország ellenfelei minden bizonnyal kémkedési és zsarolási lehetőségeket látnak az ügyben. Kevésbé nyilvánvaló, de ugyanilyen fontos, hogy az Egyesült Államok szövetségesei, akik hozzászoktak ahhoz, hogy napi szinten osztanak meg információt az Egyesült Államokkal, valószínűleg alaposan átvizsgálják a szokásos protokolljaikat. Még ha Musk nem is nyúlt bele a főbb nemzetbiztonsági ügynökségek rendszereibe, most már nagyon is reális a lehetősége, hogy ezt előbb-utóbb megteszi.

A DOGE célja a felesleges kiadások azonosítása és megszüntetése.

Az biztos, hogy a szövetségi bürokrácia egyes elemei profitálnának a reformból. Senki sem tagadja, hogy a végrehajtó hatalomban jelen van a pazarlás, a csalás és a visszaélés. És az is normális, hogy a szövetségi alkalmazottak többsége, akik hagyományosan hozzáférnek ezekhez a rendszerekhez, ismeretlen a nyilvánosság előtt. Az viszont nem normális, hogy ilyen hozzáférést kapnak olyan emberek, akiket a kormányzati alkalmazottakat ellenőrző biztonsági ügynökségek nem ismernek, akik nem ismerik a kormányzati rendszereket, és akik olyan személytől kapnak utasításokat, mint Musk, akinek nincs jogi felhatalmazása arra, hogy a szövetségi költségvetéssel és a szövetségi személyzettel kapcsolatos döntéseket hozzon, és akinek óriásiak a potenciális összeférhetetlenségei.

Bár a szövetségi dolgozókat képviselő szakszervezetek jogi kifogásokat nyújtottak be Musk döntéshozatali jogkörével és az e rendszerekhez való hozzáféréssel szemben, és 13 állami főügyész bejelentette, hogy pert kíván indítani a kérdésben, a bírósági ügyek megoldása időbe fog telni. Az esetleges károk pedig addigra már megtörténhetek. Az intézményi bizalom és annak tisztázása, hogy az intézményeken belül ki fér hozzá érzékeny információkhoz és hatáskörökhöz, kritikus fontosságú az Egyesült Államok biztonsága szempontjából.

A bírálók szerint a nyilvánosság védelmére szolgáló rendszerek aláásásával a Trump-kormányzat nemcsak a valódi reformok esélyét csökkentette drámaian, hanem az országot is veszélybe sodorta. Trump és Musk intézkedései időzített bombát jelentenek a nemzetbiztonsági apparátus központjában. Ez a bomba pedig végül fel fog robbanni – írják.

Veszélyben a bizalom

A jó külpolitika láthatatlan – rutinszerű, unalmas és tele van olyan mindennapi interakciókkal, amelyeket alig vesz észre valaki, de amelyek elengedhetetlenek a rossz végkifejletek megelőzéséhez és a bekövetkezett problémák enyhítéséhez. A szövetségesek és partnerek megosztják egymással az információkat, konzultálnak és terveznek; válság idején az Egyesült Államok hozzájuk fordulhat segítségért. Ennek a rendszernek az alapja a bizalom – emlékeztetnek a cikk szerzői. mint fogalmaznak, ez a bizalom az ország barátaival és szövetségeseivel szemben a legnagyobb – akiknek az Egyesült Államokkal való együttműködési hajlandóságát már most aláássák Trump vámfenyegetései és „zsarnoki magatartása”. De a bizalom még az ellenfelekkel való kapcsolatokat is átszövi, akikkel az Egyesült Államok rendszeresen kommunikál hivatalos és nem hivatalos csatornákon keresztül, hogy elkerülje a veszélyes félreértéseket.

Musk legújabb kezdeményezései szerintük ennek a bizalomnak két pillérét fenyegetik.

Az első az, amit Henry Farrell és Abraham Newman politológusok a nemzetközi rendszer „vízvezetékrendszerének” neveztek. Ennek fontos részét képezik azok a rendszerek, amelyekhez Musk és csapata hozzáférhetett, és amelyek rendkívül érzékeny információkat tartalmaznak – beleértve minden olyan amerikai személyes adatait, aki amerikai kormányzati kifizetéseket kap, például társadalombiztosítási, adó-visszatérítési és veterán juttatásokat. A The Wired beszámolója szerint Elon Musk csapatának azon tagjai mellett, akik csak olvasási hozzáféréssel rendelkeznek ezekhez a rendszerekhez, egy Musknak dolgozó mérnök „számos rendszergazdai szintű jogosultsággal” és „nemcsak olvasási, hanem kódírási lehetőséggel” is rendelkezett az adóhivatalban. (Ez a mérnök február 6-án lemondott, miután a The Wall Street Journal összekapcsolta őt egy mostanra törölt X-fiókkal, amely rasszista bejegyzéseket tartalmazott, de a biztonságos rendszerekben – és az azokba vetett bizalomban – okozott kár már megtörténhetett).

A Pénzügyminisztérium önmagában is jelentős külpolitikai szereplő, fontos szerepet játszik például a szankciós politikában. Ha Musk csapata hozzáférhet az amerikai kormányzati kifizetéseket irányító kódhoz, és át tudja írni azt, akkor a kiberbiztonsági és adatvédelmi kockázatok hatalmasak. Az ellenséges hírszerző szolgálatok valószínűleg már dolgoznak azon, hogy felmérjék, hogy a Musk-csapat mely tagjai bánhatnak hanyagul digitális eszközeikkel. Ezek az emberek a zsarolásnak és kényszerítésnek is ki vannak téve.

A pénzügyminisztérium tisztviselői pedig valószínűleg attól tartanak, hogy a nem tesztelt kódok összeomlást okozhatnak a fizetési rendszerben.

A DOGE alkalmazottai olyan minősített rendszerekhez is hozzáférést követeltek, amelyekhez nem volt jogosultságuk. A Bloomberg hírügynökség szerint a DOGE csapatának tagjai január 27-én megjelentek az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségénél, amelyet a Trump-kormányzat a jelek szerint a Kongresszus megkérdezése nélkül szándékozik független kormányzati ügynökségként felszámolni. Február 1-jén a DOGE munkatársai hozzáférést követeltek az USAID érzékeny információkkal foglalkozó létesítményéhez (SCIF), amely egy olyan típusú biztonságos helyiség, amelyet a végrehajtó hatalom egész területén használnak a minősített információk kezelésére. Miután egy biztonsági tisztviselő megállította őket, a DOGE egyik alkalmazottja felhívta Muskot, aki tájékoztatta az ügynökség biztonsági tisztviselőit, hogy bevonja az amerikai rendőrbírói szolgálatot, ha a csapata nem kap hozzáférést még az érzékeny információkhoz is. A The Guardian szerint a biztonsági tisztviselőt nem sokkal később „igazgatási szabadságra helyezték, és a DOGE munkatársai bementek a SCIF-be.

(Borítókép: Elon Musk 2023. június 16-án. Fotó: Chesnot / Getty Images)