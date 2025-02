Magyar és cseh neonácik is részt vettek egy drezdai felvonuláson

Gyászmenetnek nevezték azt a szélsőjobboldali rendezvényt, amelyen több mint ezerkétszázan vettek részt szombaton Drezdában. A neonáci felvonuláson magyar és cseh szélsőségesek is jelen voltak, az esemény ellen antifasiszta csoport tüntetett, akik blokádot állítottak, azonban azt a rendőrség feloszlatta, miután nem voltak hajlandóak elhagyni a területet. A hatóságok több tartományból hívtak egységeket a rendezvény biztosítására, mely a két csoport közti összecsapás nélkül zajlott le.

Neonáci felvonulók lepték el Drezda utcáit a város bombázásának 80. évfordulója alkalmából, ugyanakkor számosan tiltakoztak az esemény ellen, akik már reggel gyülekeztek az Elba partján a felvonulás tervezett útvonala mentén − írta a Die Welt című német lap.

Szombaton a Szövetség a Forradalom ellen nevű csoport blokádot szervezett, Anne Harpetz, a szövetség szóvivője közölte, hogy a rendőrség beavatkozott a blokádok ellen, valamint sérültekről is beszámolt. A hatóságok többszöri felszólítása ellenére sem hagyták el területet, a tüntetők ülve és állva maradtak a helyszínen. A rendőrség ezért feloszlatta a blokádot, és eltávolította a résztvevőket.

A város központjában nagy létszámú rendőri erőket vetettek be a felvonulás alatt, vízágyúkkal és páncélozott járművekkel is készenlétben álltak, valamint egy rendőrségi helikoptert és drónt is bevetettek. A rendezvényen a vonulók és az ellentüntetők között nem történt összecsapás.

A felvonulás kora délután kezdődött, amelyen cseh és magyar résztvevőket is köszöntöttek, majd rendőri felvezetés mellett elindultak. Az eseményen több mint ezerkétszázan vettek részt, a gyászmenetként aposztrofált rendezvényt a Zwingernél bekiabálások („Nácik haza!”) zavarták meg, antifasiszták fütyülték ki a neonácikat.

A drezdai rendőrség munkáját a szász rohamrendőrség mellett a szövetségi, brémai, a schleswig-holsteini, a mecklenburg-pomerániai, a berlini, a hamburgi, a türingiai és a szász-anhalti egységek támogatták.

Drezdában 1945. február 13-án és az azt követő napokban brit és amerikai bombázások érték, melyekben akár 25 ezren is életüket vesztették a történészek kutatása szerint. A szélsőségesek ezt a szövetségesek által elkövetett háborús bűnnek tekintik.