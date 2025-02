Kelet-Európa kutató: Trump viselkedése arra utal, hogy Putyin győzelmét akarja

Interjút adott a Timothy Snyder, a világhírű Kelet-Európa kutató, aki főleg Donald Trump és Elon Musk techmilliárdos törekvéseit elemezte, de az orosz-ukrán háborúról és annak következményeiről is beszélt – vette észre a Spiegelen a Nyugati Fény.

A történelemprofesszor kifejtette, hogy Trump kedveli a diktátorokat és többször is zseninek nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököet, akinek szerinte „behódolt”. Úgy gondolja

az amerikai elnök viselkedése arra utal, hogy azt szeretné, ha Oroszország megnyerné az Ukrajna elleni a háborút.

Azt is elmondta, Musk és Trump szövetsége nem új keletű, a múltban is voltak gazdag milliárdosok és vezető politikusok közötti szövetségek, ami újdonság, az az információs oligarchia és a politika összefonódása.

Véleménye szerint ez a XX. század regényeiben lefestett disztópikus világokra hasonlít. Snyder Musk politikai szerepvállalásával kapcsolatban megjegyezte, hogy a techmilliárdos Európa gyarmatosításán dolgozik.

Musk egy modern imperialista, hasonló a XIX. század gyarmatosítóihoz. Mikor Európa gyarmatosította Afrikát, helyi klánokat használt fel hatalmuk biztosítására, ma Musk ugyanezt teszi Európával.

– fogalmazott a kutató.

„Egy háborúban nem elég csupán a megfelelő oldalon állni”

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan a kutató elítélte azokat a hangokat, amelyek szerint Ukrajna ellenállása csak elnyújt egy olyan háborút, amit úgysem nyerhet meg. Történelmi párhuzamként ezt ahhoz hasonlította, mintha valaki azt mondaná, 1939-ben kár volt ellenállnia a lengyeleknek, mert ha nem tették volna akkor nincs második világháború.

A professzor hangsúlyozta, ha a nyugat nem képes kordában tartani egy nála jóval szegényebb országot, azzal azt üzeni a világ számára, hogy nem is olyan erősek, nem is működnek olyan jól a demokratikus rendszerek. Kifejtette azt is, hogy egy hasonló helyzetet tudna elképzelni, mint ami annak idején Nyugat-Németországban vagy esetleg Dél-Koreában létrejött, vagyis, hogy nyugati katonák maradnak az országban, ezzel garantálva a biztonságot.

Erősen bírálta Németországot is. Szerinte most a németeket megnyugtatja annyi, hogy a jó oldalon állnak.

Németországnak meg kell értenie, hogy egy háborúban nem elég csupán a megfelelő oldalon állni, győzni is kell! Az a hozzáállás, hogy a jó oldalon állnak, de nem dolgoznak aktívan a győzelemért csalódást fog okozni.

– mondta a kutató.

Úgy gondolja, hogy a német támogatás Ukrajna számára nem elegendő, példának felhozta, hogy az iraki háború nagyjából háromezer milliárd dollárba került, és ehhez képest az a nagyjából 44 milliárd euró, amit Németország Ukrajnának nyújtott rendkívül kevés. Az ukránok sokkal nagyobb mértékű segítséget várnak, és a kutató arra figyelmeztet, hogy a nyugati hatalmaknak világosan és határozottan kell kijelenteniük, hogy a háborút meg kell nyerni, nem elég csupán elítélni az agressziót.

Azt várom, hogy a németek egyértelműen mondják meg, hogy ezt a háborút meg kell nyerni.

– hangsúlyozta Snyder.



