Nem javul Ferenc pápa állapota, az orvosok összetett klinikai kórképről beszélnek

Csütörtökig biztosan kórházban marad Ferenc pápa, az orvosok szerint „a klinikai kórkép összetett, ezért megfelelő kórházi kezelést igényel”, ezért addig az egyházfő minden programját lemondták. A pápák kórházaként is ismert Gemelli-klinika udvarán az aggódó hívek virágokat, gyertyákat üzeneteket helyeznek el.

Ferenc pápa egészségi állapota további kórházi kezelést tesz szükségessé a Gemelli-klinika orvosainak szakvéleménye szerint, a katolikus egyházfő programjait így csütörtökig lemondták.

Az utóbbi napokban és hétfőn is végzett vizsgálatok megerősítették a légutak polimikrobiális fertőzését, ami a mostanáig követett terápia további módosítását igényelte – írja az MTI a Szentszéki Sajtószolgálat közleménye alapján.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a katolikus egyházfő február 14. óta tartózkodik a Vatikánvároshoz közeli katolikus kórházban. A közlemény szerint az egyházfő esetében „a klinikai kép összetett, ezért megfelelő kórházi kezelést igényel”. Mindez azt jelenti, hogy Ferenc pápa továbbra is a klinikán marad, a Vatikán egyelőre csütörtökig minden programját lemondta.

Virágokat, gyertyákat, üzeneteket helyeznek el a klinika udvarán

A 88 éves egyházfőt pénteken szállították be a római Gemelli klinikára, miután több mint egy hete küzdött hörghuruttal. Mint kiderült, a kórházba szállítás előtt az egyházfő már a Tiberis-folyó szigetén található, és a Gemelli-klinikához tartozó Fatebenefratelli-kórházban is járt, de arról a sajtót nem értesítették. A pápa végül orvosi tanácsra feküdt be a Gemelli-klinikára, amely a pápák kórházaként ismert.

Ferenc pápa vasárnap nem jelent meg a kórház ablakában, nem olvasta fel szokásos beszédét.

A klinika udvarán, II. János Pál szobránál, sokan virágot, üzenetet, gyertyát helyeztek el.

A ferences orvos, Agostino Gemelli nevét viselő, 1964-től működő, mindenki előtt nyitott klinika az ország egyik legnagyobb kórháza. 2023-ban elnyerte az Olaszország legjobb kórháza címet. A Gemelli-klinika 1981-ben vált ismertté, amikor a török terrorista, Ali Agca által elkövetett merénylet után a megsebesült II. János Pál pápát ott műtötték meg.