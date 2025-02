Medve támadt egy családra a Liptói-havasokban, a szülők a testükkel védték a gyerekeket

Kisgyermekes családra támadt egy medve a szlovákiai Liptószentmiklósi járásban, Németlipcse község közelében.

A támadásról a község polgármestere, Ladislav Balázec számolt be a közösségi oldalán. Azt írta, hogy csak az apa lélekjelenlétének köszönhetően nem sérültek meg a gyerekek, akikre rátámadt a medve.

A szülők a saját testükkel védték a gyerekeket, ezért könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A polgármester kisebb csodának nevezte, hogy nem végződött tragédiával az eset. A Ma7 nevű felvidéki magyar portál szerint a támadás egy vadászösvényen történt, amikor a jelentések szerint a mintegy 80 kilogrammos medve rátámadt a családra.

A polgármester a barnamedvékre fókuszáló akciócsoporttal a helyszínre ment, ahol fotócsapdát helyeztek ki, hogy megfigyelhessék a területet.

Az utóbbi időben megszaporodtak a medveészlelések Magyarország területén is, mivel a barna medvék rendszeresen közlekednek Szlovákia és Magyarország között, általában a téli álmot megelőző időszakban. Legutóbb Ózdi vadászokat zavart meg egy medve, miközben szóróanyagokat helyeztek ki egy vadetetőnél. Korábban is írtunk arról, hogy észleltek barna medvét Felsőhámor és Újmassa környékén, és túrázók a Bükki Nemzeti Parkban is találkoztak már az állat nyomaival.