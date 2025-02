Dermesztő hideg van Németországban, mínusz 20 fok alá csökkent a hőmérséklet

A német meteorológiai szolgálat közlése szerint az északkelet-németországi Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban, Anklam városban mínusz 20,7 Celsius-fokot jegyeztek fel a hajnali órákban.

Az ilyen alacsony hőmérsékletek az utóbbi években már kifejezetten ritkák, de hétfőre a hóesés, a tiszta ég és a déli szél mind hozzájárult a szélsőséges hideghez. Múlt héten Berlinben is esett a hó, a hőmérséklet napok óta fagypont alatt van.

Az MTI tájékoztatása szerint Németországban a meteorológiai szolgálat feljegyzései szerint a leghidegebb hőmérsékletet – 37,8 Celsius-fokot – 1929 februárjában mérték a déli Wolnzach városban.

Kemény fagyok Magyarországon is

Mint írtuk, a hét Magyarországon is kemény fagyokkal indult. Hétfőn legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2, 3 fok körül alakul, késő estére pedig mínusz 11 és mínusz 3 közé hűl le a levegő. A hét közepétől lassú felmelegedés indul. Hétfőn az is kiderült, hogy a Nógrád vármegyei Zabarban mínusz 14 fokig hűlt a levegő hajnalban, amely az idei tél legalacsonyabb hőmérséklete.

Beszámoltunk arról is, hogy a Magyarországon évek óta nem tapasztalt éjjeli fagyok miatt adta ki a legmagasabb riasztást a Belügyminisztérium. Közleményükben arra kérik a lakosságot, hogy hívják azonnal a regionális diszpécserszolgálatot, ha bajba jutott hajléktalant látnak.

A HungaroMet beszámolója szerint Európa nagy részének időjárását továbbra is anticiklon alakítja, számottevő csapadékról inkább csak a Balkánról érkeznek jelentések. A dél felé nyomuló hideg, sarkvidéki eredetű légtömeg hatására havazás is előfordul arrafelé, a Havasalföldön a 10 centimétert is meghaladja a lehullott hó vastagsága, de a Dinári-hegységben néhol 40 centimétert is mérnek. A havas területek a műholdfelvételen is szépen kirajzolódnak türkizes színnel.

Ha időjárás, akkor is Index!

Megújult az Index időjárás-aloldala, amely mostantól az Index-applikációban is elérhető. Az Index saját Időjárás funkciója megbízható előrejelzéssel, radar- és műholdképpel, 24–48 órás riasztási térképpel és további bővítményekkel várja az időjáráshírek kedvelőit. Töltse le az Index-applikációt, és iratkozzon fel az időjárási riasztásokra, hogy azonnal értesüljön a lakhelyén zajló meteorológiai eseményekről!