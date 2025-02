Orbán Viktor: A napnál is világosabb, hogy a szerb és a magyar nemzet történelmi kihívásai azonosak

Cikkünk frissül!

Ahogyan arról beszámoltunk, Orbán Viktor Aleksandar Vucsics szerb elnökkel tárgyalt hétfőn. A megbeszélést követően sajtótájékoztatón számoltak be az eredményekről.

A kormányfő nyilatkozatát azzal kezdte, hogy bejelentette: Sulyok Tamás köztársasági elnök a legnagyobb magyar kitüntetéssel ismerte el Aleksandar Vicsics érdemeit.

Ma már a napnál is világosabb, hogy a szerb és a magyar nemzet történelmi kihívásai azonosak

– fogalmazott Orbán Viktor a sajtótájékoztató nyitányaként.

A miniszterelnök elmondta, hogy a migráció, a katonai biztonság és energiabiztonság kérdését tekintették át Vucsics elnökkel.

Orbán Viktor szerint Szerbia Európa legsikeresebb országa

Orbán Viktor szerint a balkán régió stabilitása Szerbia stabilitásával függ össze. Szerbia pedig akkor stabil, ha erős vezetése van. „Nincs magyar energiabiztonság Szerbia nélkül, és nincs szerb energiabiztonság Magyarország nélkül” – hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy tavaly mintegy 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Magyarországra Szerbián keresztül.

A miniszterelnök bejelentette, hogy egy mintegy 300 kilométer hosszúságú olajvezeték építését tervezik a két ország közé, amely Szerbia és Magyarország energiabiztonságát fogja szolgálni.

Orbán Viktor közölte, hogy az előkészítő munkálatok intenzíven zajlanak. De a két ország közötti villamosenergia volumenének a megduplázását is tervezik. A miniszterelnök hozzátette, hogy destabilizációs törekvések zajlanak mind Magyarország, mind Szerbia ellen és ilyen ellenszélben kellett dolgozniuk a gazdasági növekedésen. Orbán Viktor Európa egyik legsikeresebb országaként hivatkozott Szerbiára.

Vucsics már testvéri viszonyról beszél

Aleksandar Vucsics ezután kifejtette, hogy megtiszteltetés volt számára átvenni a Magyar Érdemrend nagykeresztjét a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal. úgy fogalmazott, hogy a szerbek lesznek a leghűségesebb barátai a magyaroknak, ennek a barátságnak az alapkövét pedig szerinte Orbán Viktor rakta le. Ez elsősorban Orbán Viktor politikai víziójának köszönhető Vucsics szerint.

Igyekeztem tőle tanulni és figyelmesen rá hallgatni. Így épült fel a mi baráti és testvéri kapcsolatunk

– idézte fel a szerb elnök, hozzátéve, hogy a szerbek és a magyarok össznemzeti érzelmi viszonya változott meg.

Orbán Viktort nemcsak szövetségesének, de tanárának is nevezte a szerb elnök.

A Budapest-Belgrád vasútvonal fontosságát hangsúlyozva kijelentette, hogy remélhetőleg 2026-ra már két óra 40 perc alatt lehet eljutni egyik fővárosból a másikba és így jöhetnek a szerbek Belgrádból a Váci utcára gulyásozni. Ha nem lettek volna gáztározók Magyarországon, kérdéses, hogy Szerbiában a leghidegebb napokon lett volna-e elegendő gáz. Kiemelte azt is, hogy a kereskedelmi viszonyok rendkívül fejlődőek a két ország között, ezt segíti majd a megváltozó világrend is. A szerb elnök biztos abban, hogy a jövőben közösen csábítanak majd befektetőket a térségbe Ázsiából és Afrikából és az Egyesült Államokból egyaránt. Egyszersmind megköszönte Orbán Viktornak, hogy mindig jó barátja volt Donald Trump amerikai elnökkel akkor is, amikor mások kinevették.

Víziónk a béke. Köszönjük Orbán Viktornak, hogy foglalkozik a Nyugat-Balkánnal

– mondta, hozzátéve, hogy mindig tisztelettel gondol rá.

Nem az ürgék fognak görkorcsolyázni a kőolajvezetékben

Újságírói kérdésre felelve Orbán Viktor elmondta, hogy a kőolajvezetéket korábban sokan kinevették, de a háború után kiderült, hogy nem az ürgék fognak benne korcsolyázni, hanem stratégiai jelentősége van. Biztonságot jelent a két nemzetnek.

Vucsics ezt megerősítette, hozzátéve, hogy ha a politikai ellenfelekre hallgattak volna, akkor katasztrófa érte volna a két nemzetet a háború kitörésekor. Ők pedig jó vezetőként jó döntést hoztak. A szerb elnök elmondta, hogy Orbán Viktorral barátokként, együttműködve, egymást tájékoztatva működnek együtt.

Arról is beszélt, hogy amikor Szijjártó Péter Washingtonban tárgyal, akkor a szerbek is képviselve érzik magukat.

Vucsics szerint Szerbiában megpróbáltak színes forradalmat kirobbantani a külső erők, ezért nagyon óvatos, megfontolt, de biztos benne, hogy ezt a külső kihívást már sikerült legyőzniük. Ehhez hozzáfűzte, hogy már megkeresett egy magyar kiadót, hogy a Hogyan győztem le a színes forradalmat című könyvét magyar nyelven is el lehessen majd olvasni.

Amíg Szerbia nem kapja meg azt az elismerést és perspektívát az Európai Európai Uniótól, ami megilleti, addig az unió hiába próbál balkáni politikát csinálni

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök kijelentette, hogy még erősebb gazdasági együttműködésbe kezdenek az új amerikai hátszél hatására.