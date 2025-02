Orbán Viktor: Figyelem! A félelmeink beigazolódtak

„Figyelem! A félelmeink beigazolódtak” – fogalmazott a kormányfő, aki szerint 63 ilyen civil szervezet „különféle emberi jogi projektek mögé bújva pénzt kér Brüsszeltől”.

De abból nem esznek! Nem fogjuk megengedni, hogy biztonságos menedékre leljenek Európában!

– fogalmazott.

Orbán Viktor szerint az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (USAID) iratai leleplezték a „globalista hálózat sötét praktikáit”. „Nem dőlünk be ennek még egyszer” – zárta X-bejegyzését Orbán Viktor.

Ahogy azt korábban megírtuk, Donald Trump amerikai elnök első rendeletei között célkeresztbe vette a nemzetközi segélyeket elosztó kormányintézményt, a USAID-et. Ezt követően a magyar miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy „ki kell söpörni a Soros-hálózatot Európából” is.

A kormányfő arról számolt be, hogy Donald Trump 14 nap alatt néhány intézkedéssel máris a feje tetejére állította a világot:

Amerikában vége van a genderőrületnek, vége van a globalista Soros-szervezetek finanszírozásának, vége van az illegális migrációnak, és vége van az orosz–ukrán háború támogatásának is. Vagyis vége van mindennek, amit a brüsszeli bürokraták az elmúlt években megpróbáltak lenyomni a torkunkon.

Orbán Viktor álláspontja tehát egyértelmű: a Soros-birodalomnak, „amely egy kétfejű sárkány”, most „az egyik fejét Washingtonban” levágták azzal, hogy a demokrata adminisztráció távozott. Így a magyar kormányfő szerint eljött az ideje, hogy a brüsszelivel is leszámoljanak, amit korábban a demokrata adminisztráció finanszírozott. De mégis hogyan és mennyi pénz érkezett Európába? És pontosan kik is kaptak ideológiai alapon forrásokat Amerikából?

Így érkeztek a pénzek Joe Biden Amerikájából

Orbán Viktor állítását, miszerint az amerikai demokrata kormány pénzzel igyekezett befolyást szerezni Brüsszelben, alátámaszthatja az a dokumentum, amelyet Trump a napokban közzétett. Az új amerikai kormány – amellett, hogy felfüggesztette a kifizetéseket – nyilvánosságra hozta, hogy az előző években a különféle amerikai kormányzati szervek mikor, kinek, mire és mennyi támogatást adtak. Így könnyen átláthatóvá váltak többek között a USAID (az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének) támogatásai is.

Ahogy azt korábban már összefoglaltuk, a USAID egy amerikai kormányügynökség, amelynek feladata, hogy az Egyesült Államok nevében a szövetségi költségvetésből különféle nem katonai segélyeket juttasson el a világ különböző pontjaira.

A 2023-as pénzügyi évben az Egyesült Államok 72 milliárd dollárnyi támogatást folyósított a USAID-hez tartozó programokon keresztül.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által nyomon követett összes humanitárius segély 42 százalékát ők nyújtották. A Trump-adminisztráció szerint a USAID nemcsak pénzt pazarol, hanem egyenesen elvárja, hogy akik támogatásban részesülnek, azok igazodjanak politikailag is. Az ügynökség rengeteg különféle kezdeményezést finanszíroz: médiumokat, Amerika-párti szervezeteket, demokráciát népszerűsítő rendezvényeket.

A USAID felszámolásával Elon Musk szerint megkezdődött a harc a liberális mélyállammal. (Azt is érdemes kiemelni: a USAID hasznos, ideológiától és politikától mentes szervezeteket is támogat, így többek közt humanitárius forrásokat biztosít Washington partnereinek, például az ENSZ-szervezeteknek. Ezek a pénzek az éhezés, a járványok, a szegénység, az analfabetizmus és hasonlók felszámolását segítik elő olyan helyeken, ahol az állam valamilyen okból kifolyólag nem képes ezek ellen hatékonyan felvenni a harcot.) Az usaspending.gov oldalon mostantól szabadon és valóban átláthatóan megnézhető, hogy az amerikai kormányok pontosan kit mennyi pénzzel támogatnak.

A Mandiner az usaspending.gov oldalon – ahol nem csupán a USAID, hanem az összes amerikai kormányzati ügynökség külföldre nyújtott támogatásai megtalálhatóak – rákeresett a Magyarországra érkezett támogatásokra; összesen 2985 szerződést, 424 támogatást, 1198 direkt fizetést, 17 kölcsönt és 52 „egyebet” listázott ki. Az összes támogatás teljes összege 842,7 millió dollár volt. Összehasonlításként: ez az összeg mai árfolyamon számolva 320 milliárd forint, a 2025. évi magyar költségvetésben a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása nagyjából hasonló összeget tesz ki.