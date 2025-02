Orbán Viktor legfontosabb európai szövetségese elgáncsolná Brüsszel tervét

A francia Nemzeti Tömörülés képviselői (RN) megszavazták: nem támogatják, hogy 2035-től életbe lépjen az új, belső égésű motorral hajtott járművek értékesítésének tilalma.

Ez az Európai Unió által védett, valamint Emmanuel Macron és a baloldal által támogatott értelmetlen intézkedés katasztrófát jelentene a francia autóipar és a francia lakosság vásárlóereje számára

– jelentette be az X-en Marine Le Pen, a francia jobboldali párt elnöke. Korábban pedig Róma és Berlin is az európai autóipar mellett állt, és azt kérték, hogy az EU enyhítse a személygépkocsik CO 2 -kibocsátási normáit, amivel a blokk célja az, hogy 2035-ig megszűnjön az új benzin- és dízelmodellek értékesítése.

A 2050-ig kitűzött klímasemlegességi cél elérése érdekében döntött az EU a személygépkocsik kibocsátásának csökkentése érdekében, mivel a közúti közlekedés az EU CO 2 -kibocsátásának egyötödét teszi ki. Az államszövetség célja, hogy 2030-ra a személygépkocsik kibocsátását 55 százalékkal, a kisteherautókét pedig 50 százalékkal csökkentse a 2021-es szinthez képest, hogy 2035-re elérje az új személygépkocsik és kisteherautók zéró kibocsátását – összegezte korábban a Portfolio.

2035-től a piacra kerülő új autók nem bocsáthatnak ki CO 2 -t. Ez azt hivatott biztosítani, hogy 2050-re a közlekedési ágazat szén-dioxid-semlegessé váljon.

Az új szabályok nem azt jelentik, hogy 2035-ig minden forgalomban lévő autónak nulla CO 2 -kibocsátással kell rendelkeznie. Ezek a szabályok nem érintik a meglévő autókat. Ha most vesz egy új autót, akkor azt az élettartama végéig vezetheti. Mivel azonban egy autó átlagos élettartama 15 év, 2035-ben kell kezdeni, hogy 2050-re minden autó CO 2 -semleges legyen.

(Borítókép: Marine Le Pen, a francia Nemzeti Összefogás nemzetgyűlési frakciójának elnöke beszél a Tegyük újra naggyá Európát! csúcstalálkozón Madridban 2025. február 8-án. Fotó: Diego Radames / Anadolu / Getty Images)