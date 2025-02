Szijjártó Péter: Új szelek fújnak Washingtonból

A tárcavezető arról számolt be az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) nyílt vitája előtt, hogy Donald Trump amerikai elnök beiktatásával teljességgel új világpolitikai korszak köszöntött be, a nyugati világ ugyanis olyan vezetőt kapott, aki az eddigivel homlokegyenest ellentétes stratégiát követ.

„Tehát lett egy patrióta, szuverenista amerikai elnök, akinek a nemzeti érdek a legfontosabb. Egy olyan elnök, aki két lábbal áll a talajon, és a józan ész politikáját folytatja, például világossá teszi azt, hogy az ember vagy férfinak születik, vagy nőnek (…) Egy elnök, aki a woke ideológiával is bátran szembemegy, és aki szabadságharcot hirdetett a nemzetközi liberális mainstream globális diktatúrájával szemben” – adta

Kiemelte, hogy ebben a helyzetben a liberális fősodor képviselői nem tudják mi lenne részükről a helyes stratégia, s ezért „általában inkább sikítoznak, nyávognak, vagy próbálnak valamifajta ellenstratégiákat kidolgozni, ami elég nehézkesen alakul, ez jól látszik”. Majd aláhúzta, hogy Magyarország már tizenöt éve azt a politikai stratégiát követi, amit most a nyugati világ vezetője is meghirdetett, még ha emiatt elképesztő támadások kereszttüzében is áll.

„És most az a helyzet, hogy mi lettünk a mainstream. Ez egy teljesen új helyzet a világban. A nemzetközi liberális mainstream és a woke ideológia képviselői gyakorlatilag megmérgezték a nemzetközi politikát, a nemzetközi kapcsolatokat, mégpedig azáltal, hogy gyakorlatilag kiiktatták a kölcsönös tiszteletet a nemzetközi politikából, és ehelyett a vádaskodás, a zsarolás, a kioktatás, a másik megbélyegzése került napirendre” – tette hozzá Szijjártó Péter.

Majd azt is kiemelte, hogy mivel a kölcsönös tisztelet hiányzott a nemzetközi politikából, a konfliktusokat sem lehetett rendezni. A konfliktusok nem rendezése pedig oda jutott, hogy a háborúk egyre súlyosabbá váltak, és az elmúlt éveket joggal nevezzük a veszélyek korának.

Most azonban, hogy új szelek fújnak Washingtonból, így a béke ügye is előkerült. És ezért köszönettel tartozunk a kínaiaknak is, akik most a Biztonsági Tanács elnökségét adják, és ezt a mai ülést összehívták, miután elképesztő nehézségek közepette is életben tartották a béke ügyét a nemzetközi politikában, például azzal, hogy létrehoztuk kínai vezetéssel a Béke barátai csoportot az ENSZ-ben

– jegyezte meg Szijjártó Péter, aki üdvözöltea Szaúd-Arábiában zajló közvetlen amerikai-orosz egyeztetéseket, rámutatva, hogy a két ország közötti kapcsolat normalizálása segítene a világ biztonsági helyzetének javításában. „Az ukrajnai helyzetben is szerintem most van a legnagyobb remény az elmúlt három évet összevetve arra, hogy végre béke legyen (…) Látjuk, hogy a háborúpárti európai liberális mainstream, már akik még megmaradtak, most sikítoznak, és mindenfajta bajuk van, hogy ők nem ülhetnek ott az asztalnál, de az a helyzet, hogy az asztalnál ülők békét akarnak. És egy olyan asztalnál, ahol a békéről tárgyalnak, ott a háborúpártiaknak nem osztanak lapot” – jegyezte meg.

Ezután sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az ENSZ az elmúlt években nem tudott a béke platformjává válni, a világszervezet kudarcot vallott, ezért komoly reformokra szorul. „Tehát az uraknak itt néhány utcával odébbről ki kell mozogni a komfortzónájukból, és olyan innovatív reformjavaslatokat kell tenni, amik csökkentik a költségeket, megszüntetik a kettősségeket, a teljesen felesleges funkciókat.”

Ennek apropóján pedig bejelentette, Magyarország kész bizonyos ENSZ-szervezetek befogadására. A miniszter végezetül arra is kitért, hogy az új világpolitikai korszak kézzelfogható jele, hogy véget ért a liberális mainstream nemzetközi beavatkozási politikája, elvágták az ehhez szükséges forrásokat. „Azok sikítoznak, akik eddig ennek a beavatkozásra épülő globális politikának a képviselői, a végrehajtói voltak, akiknek az volt az élete, hogy patrióta kormányokat destabilizáljanak. Én azt gondolom, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban a világ jobb hely lett, és a rijádi fejleményeket elnézve pedig most először az elmúlt három év során már lehetnek pozitív gondolataink is a jövőről” – összegezte a miniszter.