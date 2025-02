A 88 éves Ferenc pápa több mint egy hete légúti fertőzésben szenved, állítólag békés volt a negyedik éjszakája is, amit eltöltött a kórházban.

Ferenc pápa több mint egy hete szenved légúti fertőzésben, így kórházban ápolják, a hétvégi kötelezettségeit is lemondták. A pápa békés negyedik éjszakát töltött a kórházban, mielőtt kedden felébredt, megreggelizett és újságot olvasott – közölte a Vatikán szóvivője.

A pápa állapotáról a frissítést nem sokkal azután jelentették be, hogy a Vatikán közölte, az egyházfő folyamatos rosszulléte miatt lemondták a hétvégi rendezvényeit – írta meg a The Guardian.

Mint írtuk, a katolikus egyházfőt pénteken szállították be a római Gemelli kórházba, ahol azóta is kezelik. „A Szentatya egészségi állapota miatt a február 22-i, szombati jubileumi audiencia elmarad” – áll a közleményében, hozzátéve, hogy a pápa egy magas rangú egyházi személyt is delegált a vasárnap délelőtti mise celebrálására.

Hétfőn a Vatikán közölte, hogy Ferenc pápa „a légutak polimikrobiális fertőzésében” szenved, ami azt jelenti, hogy megváltoztatják a kezelését. A polimikrobiális fertőzés két vagy több mikroorganizmus által okozott fertőzés, amelyet baktériumok, vírusok vagy gombák okozhatnak.

„Minden eddig elvégzett vizsgálat összetett klinikai képet jelez, amely megfelelő kórházi tartózkodást igényel” – áll a közleményben. A Vatikán szóvivője, Matteo Bruni kedden azt mondta, hogy kora este további orvosi frissítésre kerül sor.