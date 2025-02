Donald Trump éppen élő egyenes adásban veri szét a szövetségi kormányzatot

A tömeges felmondások a legszélesebb körben elismert szövetségi ügynökségek közül is érintettek néhányat, így a Járványügyi Hivatalt (CDC) és a Belbiztonsági Minisztériumot. Emellett még olyan, nemzetbiztonsági tekintetben kritikus szerepet játszó, kevésbé ismert hivatalokat, például a Nemzeti Nukleáris Biztonsági Igazgatóság (NNSA). Ez az ügynökség tervezi, építi és felügyeli az Egyesült Államok nukleáris fegyverkészletét.

A „próbaidős” kategóriába sorolt alkalmazottakat érintő csökkentések a legújabb lépése Donald Trump és a techmilliárdos Elon Musk ambiciózus terveinek, amelyekkel a kormányzat méretét akarják csökkenteni.

A szövetségi kormányzatban szinte minden újonnan felvett alkalmazott egy-, néha többéves próbaidővel kezd. Ekkor még kevesebb törvényi védelmet élveznek, ami könnyű célponttá teszi őket a Trump-kormányzat számára – írta meg az NBC News.

Több mint 200 ezer munkavállaló lehet érintett

Donald Trump tehát csökkenteni akarja a szövetségi kormányzat 2,4 millió fős létszámát, és a mintegy 220 ezer próbaidős alkalmazott megcélzása a legkönnyebb út, mivel viszonylag kevés szövetségi alkalmazott fogadta el a Trump tanácsadója és milliárdos Elon Musk által szorgalmazott korábbi felmondási ajánlatot.

Ezek a próbaidős dolgozók vagy újonnan felvettek, vagy évtizedek óta dolgoznak a szövetségi kormányzatnál, és egy-két évre próbaidős státuszba kerülnek.

Néhány nappal korábban, február 15-én a kormány ugyanis több tízezer amerikai köztisztviselőnek engedélyezte, hogy „kivásárolja” magát. Erre mintegy 75 ezer dolgozó jelentkezett – közölte az amerikai személyzeti hivatal szóvivője –, ami a civil munkaerő 3 százalékának felel meg. A Trump-kormányzat azt ígérte, hogy szeptember 30-ig munkakötelezettség nélkül kifizeti őket, bár a szakszervezetek figyelmeztettek, hogy az ajánlat nem megbízható – írta a Reuters.

A tisztogatás gyors volt. A CDC egyik alkalmazottja szerint néhányaknak azt mondták, hogy két órájuk van arra, hogy összeszedjék a holmijukat és távozzanak, mielőtt elveszítik a belépési jogukat az épületbe.

Néhány alkalmazott riadtan reagált, nemcsak személyes körülményeik miatt, hanem azért is, mert a szövetségi munkaerő képességeinek csökkenése nagyon komoly következményekkel járhat.

Milyen hatása lehet a döntésnek?

Trump utasítása, miszerint több ezer munkahelyet kell megszüntetni a szövetségi ügynökségekben, tátongó lyukakat hagy a kormányzatban: több ezer dolgozót bocsátanak el a fent említetteken kívül az Oktatási Minisztériumból, a Személyzeti Menedzsment Hivatalból, a Veteránügyi Minisztériumból és több más hivatalból is.

„Ennek óriási hatása lenne” – beszélt a megszorításokról Steve Feldgus, a Természeti Erőforrásokért Felelős Minisztérium államtitkára a Politicónak. „Ha a szárazföldi olaj- és gázkitermelést növelni akarjuk, akkor földhasználati tervezőkre, ingatlanszakértőkre, környezetvédelmi tudósokra, mérnökökre és még sok másféle szakemberre van szükségünk – és ez még csak a szárazföld. Amit most tesznek, az sok embernek árt, és nem segíti őket a politikai céljaik elérésében” – mondta.

Egy minisztériumi alkalmazott a lapnak elmondta, vele azt közölték, hogy akár 800 alkalmazottat is elbocsáthatnak az ügynökség Bureau of Land Management (Földgazdálkodási Hivatal) nevű részlegénél, amely az olaj-, gáz- és egyéb energiatermelés felügyeletéért felelős a szövetségi földeken. Az elbocsátandó próbaidős alkalmazottak listáján olyanok nevei is szerepeltek, akiknek már lejárt a próbaidejük – mondta a forrás.

Tehát biztos, hogy lesznek véletlen kirúgások

– fogalmazott. „Szerintem ez csak káoszt és szorongást okoz, miközben mi csupán a kormány prioritásait próbáljuk megvalósítani.”

Az Energiaügyi Minisztériumban a megszorítások közvetlenül veszélyeztethetik a nukleáris fegyverek tárolására és ártalmatlanítására szolgáló telephelyek hálózatának irányítását, valamint a nukleáris terrorizmus elleni küzdelmet. Csütörtökön máris 325 alkalmazottat bocsátottak el a Nemzeti Nukleáris Biztonsági Hatóságtól, az Energiaügyi Minisztérium egyik központi egységétől, amely az amerikai hadsereggel együttműködve kezeli Amerika nukleáris elrettentő erejét – közölte három, a leépítéseket ismerő jelenlegi és volt energiaügyi minisztériumi alkalmazott. A leépítéseket pénteken részben visszavonták – tette hozzá az egyik volt alkalmazott –, mivel az ügynökség vezetése azért küzd, hogy minél több alkalmazottat megtartson.

Daryl Kimball, aki az Arms Control Association nevű, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáért küzdő csoportot vezeti, hozzátette

a leépítések valós egészségügyi és biztonsági kockázatot jelenthetnek az atombomba- és hulladékkezelő létesítmények közelében lévő közösségek számára, és veszélyeztethetik a környezeti kármentesítéssel és a hulladékkezeléssel kapcsolatos munkát ténylegesen végző vállalkozók munkahelyeit.

Az Általános Szolgáltatási Igazgatóságnál (GSA) a vezetők szerda délután óta hallották a pletykákat, miszerint az elbocsátási értesítéseket e-mailben kellett volna megkapniuk a próbaidős dolgozóknak. A lapnak beszélő helyi források szerint azonban ezek az e-mailek csak csütörtök éjfél körül és péntek reggelig érkeztek meg a munkatársak postaládájába.

Egyelőre nem világos, hány embert bocsátottak el – mondta a GSA egyik menedzsere, bár sokan próbaidősök, és gyanítják, hogy az ügynökség mintegy 12 ezer alkalmazottja közül több mint százat érint.

Ez olyan, mintha egy tornádó csapott volna le, és még mindig csak a károk felmérése zajlik

– fogalmazott.

„A GSA továbbra is elkötelezett amellett, hogy tiszteletteljes és méltóságteljes eljárást biztosítson ügynökségünk személyzete számára az átalakítás alatt” – mondta az ügynökség szóvivője egy nyilatkozatban. A szóvivő nem volt hajlandó adatokat közölni arról, hány alkalmazottat, vagy milyen programokat vágtak meg.

Az elbocsátások a Trump-kormányzat és az újonnan kinevezett ügyvezető igazgató, Stephen Ehikian szoftvervállalkozó kéréseit követik.

(Borítókép: Donald Trump 2024. november 4-én Pittsburghben, Pennsylvania államban. Fotó: Chip Somodevilla / Getty Images)