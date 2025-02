Brüsszelben riadót fújnak, újabb válságtanácskozás jöhet Trump béketárgyalásai miatt

Hétfő után szerdán is európai vezetőket hívott Párizsba Emmanuel Macron francia elnök, hogy az ukrajnai háborúról, valamint a béketárgyalásokra nem meghívott Európa jövőjéről beszéljenek. A mostani informális találkozón ezúttal más országok vesznek részt, ugyanakkor továbbra sem az EU minden tagállama. Ez azonban a jövőben változhat, mivel több ország is azt szorgalmazza, hogy erről a tagállamok állam- és kormányfői egy EU-csúcs keretében tárgyaljanak.

Két nappal az Emmanuel Macron francia elnök által szervezett február 17-i, hétfői válságtanácskozás után újabb európai vezetőket hívtak meg Párizsba az Élysée-palotába, hogy az ukrajnai háborúról és a tárgyalásokról az Egyesült Államok által kitiltott Európa álláspontjáról tárgyaljanak – írja az uniós ügyekben mindig naprakész Politico.

Míg hétfőn Macron a brit, a dán, a holland, a lengyel, a német, olasz és spanyol kormányfők mellett a NATO-főtitkárt és két uniós intézmény vezetőit hívta meg, addig a mostani résztvevők Belgium, a Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország, Görögország, Lettország, Litvánia, Románia és Svédország miniszterelnökei, valamint Kanada is a meghívottak között van.

Ugyan a találkozó tényét jelenleg még hivatalosan nem jelentették be, de a Reutersnek és a Politicónak is többen megerősítették, hogy azt valószínűleg megtartják.

A mostani találkozót azután rendezik meg, hogy kedden amerikai és orosz tisztségviselők Szaúd-Arábiában tárgyaltak az ukrajnai háború rendezéséről is. Az ország fővárosában, Rijádban a két ország mellett közvetítő szerepet felvállaló szaúdiak foglaltak helyet, míg az Európai Unió és Ukrajna távol maradt – sajtóhírek szerint egyébként Szaúd-Arábia szerette volna Kijevet is az asztalhoz ültetni, ezt a felvetést azonban az oroszok és az amerikaiak is megvétózták.

Akár rendkívüli EU-csúcsot is tarthatnak az ügyben

A mostani, szerdai találkozó témáját ugyanaz adja, mint hétfőn, amit az Élysée-palota hivatalosan informális találkozónak nevezett, és elutasította a válságcsúcs megnevezést.

Az akkori találkozón egyébként túl sok újdonságban nem sikerült megállapodnia az azon részt vevő kormányfőknek. Továbbra is kiálltak amellett, hogy Ukrajnáról Ukrajna nélkül nem lehet dönteni, Európának helye van a tárgyalóasztalnál, az európai országoknak növelni kell a védelemre fordított kiadásaikat, valamint szerintük tartós béke csak egy hiteles biztonsági garanciával érhető el, amihez viszont kell az Egyesült Államok is – vélhetően Macron a mostani vendégeivel is ugyanezekre a következtetésekre fog jutni.

Ugyanakkor a hétfői informális találkozót több tagállam vezetője bírálta, amiért arra nem hívták meg őket,

kedden pedig Ursula von der Leyen Európai Bizottság-elnöknek ezt többen is megjegyezték az Európai Néppárt (EPP) online egyeztetésén.

Az Európai Néppárt azt szeretné, hogy a jövőben minden tagállam részvételével egy rendkívüli EU-csúcs keretében tárgyaljanak a kérdésről. António Costa, a tagállamok állam- és kormányfőiből álló Európai Tanács elnöke a közeljövőben emiatt négyszemközt egyeztet minden tagállam vezetőjével, hogy a következő lépésről tárgyaljanak.

Azonban nemcsak Costa, hanem más diplomaták is egyeztetnek már egy rendkívüli csúcs megrendezéséről. Az idei első hivatalos EU-csúcsot ugyanis március 20-án rendeznék – egy informális csúcsot rendeztek már február 3-án, ahol kizárólag a biztonságpolitikáról tárgyaltak a tagállamok vezetői –, ugyanakkor többen aggódnak azon, hogy addig Oroszország és az Egyesült Államok több ízben is tárgyalna az ukrajnai háborúról Európa és Kijev nélkül.

A mostani, keddi amerikai–orosz tárgyalások után Marco Rubio amerikai külügyminiszter egyébként egyeztetett a kvintekkel: Rubio telefonon számolt be az új fejleményekről a brit, francia, német és olasz kollégáinak, valamint Kaja Kallasnak, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével.

Mint arról beszámoltunk, az elmúlt egy hétben felgyorsultak az események az ukrajnai háborúval kapcsolatban: Donald Trump amerikai elnök még múlt hét szerdán hívta fel orosz kollégáját, és a két vezető a telefonbeszélgetésben kitért az ukrajnai háború rendezésére is, majd pedig J. D. Vance amerikai alelnök és Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter is több ízben kritizálta európai szövetségeseiket, amiért szerintük nem tesznek eleget Ukrajnáért és saját védelmeikért.

Keith Kellogg, Donald Trump ukrajnai háborúval foglalkozó különmegbízottja pedig azt is kijelentette, hogy Európának nincs helye a tárgyalóasztalnál.

Az Európai Unióban emiatt múlt hét óta felgyorsultak az egyeztetések a tagállamok között, hogyan lehetne elérni, hogy az európai biztonsági architektúrát rendkívül befolyásoló ukrajnai háborúról ne nélkülük, a fejük felett tárgyaljanak az amerikaiak és az oroszok.

(Borítókép: Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, Emmanuel Macron francia elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Elysée-palotában, Párizsban, Franciaországban, 2025. február 17-én. Fotó: Gonzalo Fuentes / Reuters)