Vádat emeltek Orbán Viktor és Donald Trump szövetségese ellen puccskísérlet miatt

A brazil főügyész hivatalosan is vádat emelt Jair Bolsonaro volt brazil elnök ellen arra hivatkozva, hogy puccsot kísérelt meg, hogy hivatalában maradhasson a 2022-es választási veresége után. Ennek része lett volna utódja és egyben a jelenlegi elnök, Luiz Inácio Lula da Silva megmérgezése, illetve Alexandre de Moraes, a Legfelsőbb Bíróság egyik bírájának a megölése.

Paulo Gonet brazil főügyész 33 másik személy ellen is vádat emelt, köztük volt miniszterek és a haditengerészet volt vezetője ellen az összeesküvésben való részvétel miatt. Szakértők szerint valószínűtlen, hogy Jair Bolsonarót a tárgyalása előtt letartóztatják, kivéve, ha a Legfelsőbb Bíróság illetékes bírája úgy ítéli meg, hogy fennáll a szökés veszélye, írja az MTI.

Jair Bolsonaro többször is tagadta, hogy törvényt sértett volna, és politikai ellenfelei boszorkányüldözésének nevezte az ellene felhozott vádakat. A brazil főügyész a döntését egy több mint 800 oldalas szövetségi rendőrségi jelentésre alapozta, amelyet 2024-ben hoztak nyilvánosságra kétéves nyomozás után.

2024 novemberében katonákat tartóztattak le Brazíliában, akik merényletet terveztek a 2022-es választásokon győzedelmeskedett új elnök ellen.

Eltiltották a 2026-os elnökválasztáson való indulástól

Mint írtuk, a brazil rendőrség novemberben vádolta meg Bolsonarót és 36 szövetségesét, hogy puccsot terveztek, hogy megakadályozzák da Silva hivatalba lépését, miután a volt elnök elveszítette a 2022-es választásokat.

A vádak között szerepel a baloldali vezető meggyilkolásának terve is. A vádak alapja egy 2023. január 8-i felkelés volt, amikor is Bolsonaro több ezer támogatója megrohamozta az elnöki palotát, a kongresszust és a brazíliai legfelsőbb bíróságot.

A brazil választási bíróság emellett eltiltotta őt a következő, 2026-os elnökválasztáson való indulástól is. A testület tavaly úgy ítélte meg, hogy aláásta az ország választási rendszerébe vetett bizalmát azzal, hogy elegendő bizonyíték bemutatása nélkül vádolta meg da Silvát a 2022-es választások elcsalásával.

Donald Trumpban látja a jövőt a volt brazil elnök

A The Wall Street Journalnak adott novemberi interjújában a volt brazil elnök arról beszélt, hogy vissza akar térni a hatalomba, és úgy véli, hogy Donald Trump segíteni fogja ebben − akár úgy, hogy gazdasági szankciókat vet ki a jelenlegi elnök, Luiz Inácio Lula da Silva ellen. Bolsonaro egyébként részt vett Trump beiktatásán is.

Bolsonaro Orbán Viktor miniszterelnökkel is jó kapcsolatot ápol, 2024 márciusában például a volt brazil elnök Magyarország brazíliai nagykövetségén keresett menedéket. Emlékezetes, hogy a volt elnök 2022-ben is járt Magyarországon, akkor Orbán Viktort közeli szövetségesének nevezte, hangsúlyozva, hogy egyeznek az értékeik. Ők ketten 2023 decemberében, Javier Milei argentin elnök beiktatásán is találkoztak, amikor Orbán Viktor nevezte Bolsonarót „hősnek” és barátjának.

2024 júliusában azért emeltek vádat a brazil hatóságok Jair Bolsonaro ellen, mert a vád szerint a Szaúd-Arábiától hivatali idején ajándékba kapott drága órákat és gyémántokat a saját meggazdagodására használta fel és sajátjaként adta el őket, holott azt nem személyesen ő, hanem az ország kapta ajándékba – Bolsonarónak nem ez az első ügye a bírósággal, és szakértők szerint nem is az utolsó.

(Borítókép: Jair Bolsonaro volt brazil elnök 2022. július 24-én Rio de Janeiróban, Brazíliában. Fotó: Buda Mendes / Getty Images)