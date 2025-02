El akarja takarítani az útból Donald Trump Zelenszkijt

Donald Trump elnök szerdán az ő tulajdonában lévő Truth közösségi oldalon közzétett bejegyzésében támadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, „diktátornak” nevezve őt, és hogy „szörnyű munkát végzett” az orosz invázió kezelésében, miután a külföldi vezető azzal vádolta Trumpot, hogy „dezinformációra” vevő az Oroszországgal folytatott, az évek óta tartó konfliktus lezárásáról szóló vitatott tárgyalások közepette − írja a Forbes.

A lap arról ír, hogy amikor az orosz erők 2022-ben megindították teljes körű inváziójukat Ukrajnában, és elhatározták, hogy független államként eltörlik a térképről, az Egyesült Államok sietett az ostromlott nemzet segítségére, és elnökét, Volodimir Zelenszkijt az ellenállás hősévé tette.

Majdnem napra pontosan három évvel később Trump elnök újraírja a történelmet. Ebben a változatban a The New York Times fogalmazása szerint

Ukrajna nem áldozat, hanem gonosztevő.

Zelenszkij pedig nem egy újkori Winston Churchill, hanem egy „illegitim diktátor”, aki valahogyan maga kezdte a háborút, és rászedte Amerikát, hogy segítsen neki.

A lap megjegyzi, hogy Trump revizionizmusa egy olyan geopolitikai fordulathoz teremti meg a terepet, amelyhez foghatót generációk óta nem láttunk, mivel az elnök olyan tárgyalásokba kezd Oroszországgal, amelyek Ukrajna félelmei szerint a saját kárára mehetnek végbe. Zelenszkij becsmérlésével és azzal, hogy a háborúért Moszkváról Kijevre hárítja a felelősséget, Trump úgy tűnik, hogy megalapozza a támadás alatt álló szövetségesének nyújtott támogatás visszavonását.

Trump szerint Ukrajna kezdte a háborút

Donald Trump elnök és Volodimir Zelenszkij e heti éles szóváltása jelezte, hogy mennyi minden változott az új elnök beiktatásával Washingtonban. Még Trump számára is, aki soha nem volt Ukrajna rajongója, és régóta csodálatát fejezi ki Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnök iránt, a Zelenszkij úrral szemben kifejtett vitriol meglepett zihálást váltott ki az Atlanti-óceán mindkét partján.

A The New York Times írja, hogy egy nappal azután, hogy az amerikai elnök hamisan kijelentette, hogy Ukrajna kezdte a háborút, Trump szerdán megduplázta ezt a hazugságra épülő, figyelemre méltó szélsőséggel egy szövetséges vezetője ellen.

Gondoljanak bele, egy szerényen sikeres komikus, Volodimir Zelenszkij rábeszélte az Amerikai Egyesült Államokat, hogy 350 milliárd dollárt költsön el, hogy belemenjen egy olyan háborúba, amelyet nem lehet megnyerni

− fogalmazott Trump a közösségi médiában.

Ez a valóság feltűnő eltorzítása volt. Zelenszkij nem beszélte rá az Egyesült Államokat, hogy pénzt adjon neki „egy háborúba való belemenetelre”. Őt és országát megtámadták, és csak ezután válaszolt az Egyesült Államok ifjabb Joseph R. Biden elnök vezetésével kiterjedt pénzügyi segítséggel. És ez még akkor is csak egyharmada volt annak, amit Trump állított.

Donald Trump döntése, hogy tárgyal Vlagyimir Putyinnal, és a Kreml rehabilitálására irányuló nyilvánvaló vágya sokkolta a kijevi politikai osztályt. De mostanra már kevesen lepődtek meg igazán.

A mentális állapotunk nem volt jó aznap, amikor meghallottuk a hírt

− mondja Zelenszkij pártjának egyik vezető képviselője, ám hozzátette: számítottak rá. Nem volt titok, hogy Ukrajna képviselői Washingtonban csukott ajtókra találtak. Egy ellenzéki képviselő a parlamentben uralkodó „előérzet” érzését írja le, ahogy a képviselők felkészülnek arra, hogy esetleg egy megalázó tűzszüneti megállapodást kell megszavazniuk.

Még ha Ukrajna ki is lábal a háborúból, az országnak a túlélésért kell küzdenie. Az emberek, a politikusok és a katonák kimerültek. Százezrek haltak vagy sebesültek meg. Milliók hagyták el az országot. Az Európába menekült 4,3 millió ukránnak talán egyharmada 18 év alatti; sokan közülük soha nem térnek vissza. Egy hosszú távú biztonsági garanciákat nélkülöző megállapodás még több szülőt fog arra késztetni, hogy külföldre küldje gyermekeit, ami tovább súlyosbítja Ukrajna amúgy is súlyos demográfiai válságát. „Békére van szükség” − mondja egy magas rangú ukrán tisztviselő. „Békére van szükségünk. Ennek azonban egy olyan békének kell lenni, amely nem végez velünk egyúttal.”

Trump meg akar szabadulni Zelenszkijtől

A nagy felfordulás ellenére még mindig semmi sem hasonlít egy egyezségre − egyelőre. De egyelőre sok minden Ukrajna legrosszabb forgatókönyve szerint alakul. Az ország elitje közül sokan aggódnak amiatt, hogy a Trump-csapat által használt nyelvezet egy orosz csapdát idéz: tűzszünetre szólítanak fel biztonsági garanciák nélkül, és azonnali választásokat követelnek, amelyek szétzilálnák az ukrán egységet.

Úgy tűnik, Trump meg akar szabadulni Zelenszkijtől, akit soha nem kedvelt, és akit nehéz esetnek tart

− mondja egy volt diplomata. „Ez nem a választásokról szól, hanem arról, hogy megszabaduljunk Zelenszkijtől.”

Trump gyorsasága valószínűleg nem annyira gyors békét, mint inkább egy elfogadhatatlan ajánlatot fog eredményezni Ukrajnának. Ezután Zelenszkij elnökre hárul majd a folyamat elhúzása, és ebben a résben a tárgyalás. Trump úrral ellentétben az ukrán elnök nem fedte fel vörös vonalait. A készség arra, hogy leüljön a „gyilkossal” (Putyin úrra gondolva), elég kompromisszumot jelent − mondta kiadványnak a múlt héten. De Zelenszkij már jelezte, hogy nem fog beleegyezni egy biztonsági garanciák nélküli tűzszünetbe, vagy bármilyen, a háta mögött kötött alkuba.

Egy magas rangú ukrán tisztviselő szerint nem valószínű, hogy Ukrajna valaha is hivatalosan elismerné az elvesztett területeket egy alku részeként, de elismeri, hogy a NATO-tagság távoli perspektíva. Szerinte Ukrajna minimálisan annyit tudna elfogadni, hogy továbbra is kapcsolatban maradjon a nyugati hadseregekkel, ne legyen komoly demilitarizáció, továbbra is folyjon fegyver és pénz, és legyen külföldi békefenntartó erő. Ennek a haderőnek a mérete kevésbé számít, mint a tény, hogy jelen van. „Ha egyszer már itt vannak, úgy gondoljuk, hogy nehéz lesz elmenniük.”

Idővel romlani fog Zelenszkij helyzete

A The Economist elemzése szerint elméletileg Ukrajna tovább harcolhatna a Trump-megállapodás ellenére. A gyakorlatban viszont idővel romlani fog a helyzete. A háború mindkét fél számára brutális, de még inkább a szegényebb és kisebb létszámú ukránok számára. Az ukrán hadsereg az egységei szintjén nagyszerű képességekről tett tanúbizonyságot. Operatív szinten azonban komoly problémák vannak, és feltűnő a stratégiai tervezés hiánya.

A frontszolgálatos dandárokból kifogyóban vannak az emberek, egyes dandárok létszáma kevesebb mint harmadára csökkent. Trump úrnak eközben számos karja van, amelyet megmozgathat a megoldás kikényszerítése érdekében. Megteheti – és nagy valószínűséggel meg is fogja –, hogy csökkenti vagy leállítja a katonai segélyeket. Egyoldalúan feloldhatja az Oroszországgal szembeni szankciókat. Megvonhat más létfontosságú támogatásokat, például a valós idejű célzást és a Starlinket, Ukrajna harctéri kommunikációjának gerincét. Vannak új megoldások, de ezeknek a rendszereknek a kikapcsolása fájdalmas lenne. Ahogy egy magas rangú amerikai tisztviselő mondja: „Ha Zelenszkij 18 és 20 éves férfiakat tud mozgósítani, akkor érdemes lehet harcolni. Ha nem tud, akkor a lehető legjobb üzletet kell kötnie.”

Ha mindez veszélyesnek tűnik, még mindig ez nem a legrosszabb forgatókönyv. Az igazi ukrán rémálom az lenne, ha Trump a Kreml tervezetét teljes egészében végrehajtaná: tűzszünet hatékony biztonsági garanciák nélkül; választások, amelyek politikai bénultságot, gyenge elnökséget és széthulló parlamentet eredményeznek; majd leszerelés, tömeges kivándorlás és a belső szétesés kezdete. Az ukránok által a háború első napjaiban tanúsított egység már csak egy távoli emlék lenne.

Ez közel sem lehetetlen forgatókönyv. Ne feledjük, hogy több millió fegyver van az országban. Még egy elfogott orosz harckocsit is lehet venni a frontvonalon 100 ezer hrivnyáért (egymillió forintért)

− ismerte el egy tisztviselő az elemzés szerint.

