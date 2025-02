Szlovákiába utazott a NATO-főtitkár, de Robert Fico faképnél hagyta

Csütörtökön Pozsonyba látogatott Mark Rutte NATO-főtitkár, akit a szlovák államfő, Peter Pellegrini fogadott. A két fél többek között a védelmi kiadások növeléséről folytatott megbeszélést.

Az Új Szó értesülése szerint a korábbi tervektől eltérően Robert Fico miniszterelnök nem volt jelen a tárgyaláson, mert „nem tartotta elég fontosnak a NATO-főtitkárral való találkozást ahhoz, hogy elhalassza washingtoni útját”.

A lap szerint januárban még kiemelten fontosnak nevezte a NATO-főtitkárral való találkozót Robert Fico. „Tudják, hogy vannak fenntartásaim egyes kijelentéseivel kapcsolatban, de úgy vélem, egy személyes eszmecsere lehetővé teszi, hogy tisztázzuk ezeket a kérdéseket” – jelentette ki a szlovák kormányfő néhány héttel ezelőtt.

Mint írják, a kormányhivatal csütörtökön rövid közleményben tudatta, hogy Robert Fico a tervezett washingtoni útja miatt nem vesz részt a tárgyaláson, őt távollétében a védelmi tárcát vezető Robert Kalinák helyettesíti. A kormányfő a Konzervatív Politikai Akció Konferenciára (CPAC) utazott az Egyesült Államokba, ahol előadóként is szerepel.

Bírálják Fico lépését

Az Új Szó azt is megjegyzi, hogy Fico később is elutazhatott volna a rendezvényre, így ez a lépése egy igen erős üzenet volt. „Robert Fico ismét kritikus helyzetben hagyta el Szlovákiát” – jelentette ki Michal Simecka, a Progresszív Szlovákia elnöke, aki szerint a kormányfő döntése, hogy az ország biztonságát érintő kérdésekről való tárgyalás helyett „az amerikai elnökkel, Donald Trumppal fotózkodik Washingtonban”, még az eddiginél is súlyosabb izolációba döntheti Szlovákiát. Ivan Korcok, a szlovák diplomácia korábbi vezetője pedig azt mondta, „a kormány külpolitikája a katasztrófa felé tereli az országot”.

Nemrég írtunk arról, hogy Robert Fico nincs könnyű helyzetben. Miközben moszkvai útja miatt az ellenzék egyre nagyobb tüntetéseket szervez, addig két koalíciós partnere még mindig egymást marja, ráadásul a pártokon belül is egyre mélyebbek a konfliktusok, ami miatt a kormány elvesztette a parlamenti többségét is. Amennyiben Ficónak az utóbbit nem sikerül kezelni, akár idő előtt is megbukhat a kormánya.

(Borítókép: Mark Rutte NATO-főtitkár és Peter Pellegrini szlovák államfő sajtótájékoztatón vesz részt Pozsonyban, Szlovákiában 2025. február 20-án. Fotó: Radovan Stoklasa / Reuters)