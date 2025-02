11,5 millió forintnyi kártérítést ajánlott fel a Delta Airlines a fejre állt gép minden utasának

Harmincezer dolláros (átszámítva több mint 11,5 millió forint) kártérítést ajánl fel a Delta Airlines azoknak az utasoknak, akik azon a repülőgépen utaztak, amely balesetet szenvedett a torontói Pearson nemzetközi repülőtéren – írja a CBS News a légitársaság közleménye alapján. A Delta Airlines Endeavour 4819-es járata február 17-én, hétfőn 80 utassal a fedélzetén Minneapolisból tartott Torontóba, és leszállás közben borult fel.

A Delta Airlines szóvivője szerint „a gesztust nem kötik feltételekhez, és nem sért semmilyen jogot”. Mint ismert, a 80 utas közül 21 embert szállítottak kórházba a baleset után, ebből 20-at már haza is engedtek.

A Delta Airlines vezérigazgatója, Ed Bastian a CBS Morningsnak elmondta, hogy a repülőgépen tapasztalt személyzet utazott, akiket minden körülményre felkészítettek.

A baleset okát egyelőre nem lehet tudni, de a torontói Pearson nemzetközi repülőtéren az elmúlt időszakban sok késés volt tapasztalható a téli időjárás miatt. A várost egymást követő viharok érték, amelyek mintegy 50 centiméteres hóval borították be a települést. A CBS szerint a baleset idején enyhe hó esett, és akár 64 kilométer per óra sebességű oldalszél is volt. A balesetben több ország állampolgára is érintett. Az esetről részletesebben alábbi cikkünkben írtunk.