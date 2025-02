Két gyilkosság miatt tartóztattak le egy magyar férfit Floridában

A floridai hatóságok közölték, hogy letartóztatták a 25 éves Zsolyomi Zs.-t, ugyanis a férfit két gyilkossággal is kapcsolatba hozták a nyomozás alkalmával – írja a Local10.

A rendőrség szerint Zsolyomi Miami Beachen és Miamiban követett el gyilkosságot néhány hónap eltéréssel. Az első eset 2024. november 21-én történt egy Pennsylvania Avenue-i lakásban. A ház tulajdonosa a 66 éves Carlos Villaquiran volt, akivel „romantikus kapcsolatban” állt a magyar férfi. Az áldozat fizikai bántalmazással, lopással és „Thomas Kray” álnév használatával vádolta Zsolyomit.

Villaquiranra hetekkel később a családtagjai találtak rá arccal lefelé a fürdőkádjában. A boncolás kimutatta, hogy megfojtották, belső sérüléseket szenvedett, eltört egy bordája és egy nyakcsontja is. A jelentés szerint a biztonsági kamera felvételein látszott, ahogy Zsolyomi a gyilkosság éjszakáján ki-be járkált a lakásból.

A hatóságok közölték, hogy az ujjlenyomatok alapján a magyar gyanúsított egy másik, Miamiban elkövetett gyilkossághoz is köthető. Január 19-én a 71 éves Rodolfo Fernandezt holtan találták egy összetört autó vezetőülésén, mindkét első biztonsági övvel a nyakán, a 14. sugárút északnyugati részén és a Second Street közelében Little Havannában. A biztonsági felvételeken látszik, hogy Zsolyomi kiszáll a jármű anyósüléséről és elhagyja a helyszínt.

Az ügyészek azt is megjegyezték, hogy gyanúsított tavaly részt vett egy fegyverrel elkövetett rablásban, és korábban már letartóztatták Broward megyében. A magyar férfit emellett bevándorlási tilalom alá helyezték. A letartóztatási parancs szerint illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban, miután túllépte a vízumát.

A csütörtöki bírósági meghallgatáson Zsolyomit óvadék nélkül tartották fogva másodfokú gyilkossági vádpontban. A bíró mindkét esetben megalapozottnak találta a vádat, és helyt adott az állam előzetes letartóztatásra vonatkozó kérelmének.