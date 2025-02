Ferenc pápa bizalmasa szerint bármikor dönthet a lemondásáról a katolikus egyházfő

Ha Ferenc pápának komoly nehézségei adódnának szolgálatának teljesítése során, elképzelhető, hogy lemondana. Tanácsot kérhet, de a végső szó az övé lesz, mégpedig a lelkiismerete alapján. Mindenesetre nagy vágya, hogy a reménynek szentelt jubileumi szentévet végigvigye – árulta el Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsa nyugalmazott vezetője.

A bíboros Szent Pál példáján keresztül mutatta be a lemondás lehetőségének természetességét az olasz Corriere Della Serának adott interjúban, amelyben kitért arra, hogy az említett bibliai szakasz – a Timóteushoz írt második levél úgynevezett „testamentuma” – szerinte nemcsak a pápákra, hanem minden keresztényre, sőt nem hívőkre is érvényes életbölcsesség lehet életük derekán.

A bíboros korábban már beszélt arról, hogy Ferenc pápa dönthet a lemondás mellett saját belátása szerint, ezt támasztja alá az is, hogy Ferenc pápa egyébként hivatalba lépésének évében, 2013-ban, elődeihez hasonlóan aláírta lemondó nyilatkozatát arra az esetre, ha súlyos és állandó egészségi problémák miatt képtelenné válna teljesíteni a pápasággal járó kötelezettségeit. Ezt az akkori vatikáni államtitkárnak, Tarcisio Bertone bíborosnak adta át.

XVI. Benedek előre jelezte a lemondását Ravasinak

Az interjúból kiderül, hogy XVI. Benedek pápa lemondása előtt tíz nappal már beszélt Ravasinak döntéséről, amikor a bíboros lelkigyakorlatot tartott a Kúriának. Benedek akkor azt mondta, elméje rendben van, de teste már nem bírja a terhelést.

Ferenc pápa jelenlegi helyzetét értékelve Ravasi kiemelte, hogy a pápa a fizikai nehézségek ellenére is egyedülálló jelenléttel bír a világban, amit például a szeptemberi ázsiai és óceániai útja is bizonyít. Ugyanakkor megjegyezte, hogy most egy alapvető életfunkciót, a légzést érintő strukturális nehézség lépett fel.

A bíboros üdvözölte a pápa egészségi állapotáról szóló részletes és pontos tájékoztatást, szembeállítva ezt a korábbi időszakok „titkolózó gyakorlatával”. Ugyanakkor figyelmeztetett az álhírek terjedésére, különösen az amerikai weboldalakon megjelenő „Bergoglio-ellenes áramlatra”.

A Szentszék reményteli információkat is közöl

Mint írtuk, Ferenc pápát múlt pénteken szállították kórházba súlyos légúti fertőzéssel, azóta kiderült, hogy kétoldali tüdőgyulladása is van. Az egyházfőt a pápák kórházának is tartott római Gemelli kórház speciális osztályán ápolják, és minden nyilvános szereplését lemondták a hétre.

Ferenc pápánál azért is különösen rizikós a mostani megbetegedés, mert fiatalon eltávolították a jobb tüdőlebenyének egy részét, és az utóbbi években egyre törékenyebbé vált. A Szentszék sajtóirodája naponta oszt meg új információkat a pápa állapotáról. Legutóbb péntek délelőtt közölték, hogy a pápa jól aludt, felkelt, és megreggelizett, és továbbra is részesül az Eucharisztiában. Gyógyszeres kezelése továbbra is indokolt.

A Politico pápához közel álló személyekre hivatkozva azt írja, hogy a jezsuita vezető erős fájdalmaktól szenved, egyik bizalmasának pedig állítólag azt mondta, hogy ezúttal már nem fog felépülni. A pápa jelenleg mindenben az orvosok utasítását követi, és tartózkodik a nyilvános szerepléstől. A források arról is beszámoltak, hogy Ferenc pápa eleinte ellenállt a kórházba vonulásnak, de egyértelműen a tudomására hozták, hogy ha a vatikáni szobájában marad, akkor meghal.