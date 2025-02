Donald Trump: A németek nem szeretnek engem, sok szerencsét nekik a választáshoz

Rövid véleményt fogalmazott meg az Egyesült Államok elnöke a közelgő német választásokról. Donald Trump sok sikert kívánt az indulóknak, de a választással nem akar foglalkozni, mert saját elmondása szerint nekik is van elég problémájuk.

A német Bild szerint az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump azt üzente a németeknek, hogy sem velük, sem az új kormányukkal nem hajlandó foglalkozni. Az amerikai elnököt péntek délután kérték arra a Fehér Házban, hogy kommentálja a német választásokat, a kérdést azonban röviden lezárta:

Sok szerencsét kívánok. [...] Nekünk itt megvannak a saját problémáink

– mondta.

A háború utáni történelemben egyetlen amerikai elnök sem fogalmazott még ilyen módon a német választásról. Ezzel világossá vált, hogy Németország nem számíthat semmiféle engedékenységre a vámháborúban – állapította meg a német portál.

A Bild azt írja, Donald Trump már első hivatali idején azzal vádolta Németországot, hogy nem költ eleget a védelemre, a német autógyárak pedig kihasználják Amerikát. Miután 2015-ben a Time magazin Angela Merkelt választotta az év emberének – ahol Donald Trump is az esélyesek között volt –, kijelentette: „Őrült. Tönkreteszi Németországot” – utalva a menekültpolitikájára.

De ami különösen bosszantotta, hogy a felmérések szerint a németek többsége sem kedveli Trumpot. Ezért mondta nem sokkal az amerikai választások előtt: „A németek nem szeretnek engem. Pedig nekem ott vannak a gyökereim.” Donald Trump felmenői ugyanis Kallstadtból (Rajna-vidék-Pfalz) származnak.

Jön az AfD: Elon Musk hátszelet adott, Orbán Viktor ajtót nyitott, J. D. Vance tabut döntött

A kutatások és elemzések szerint a február 23-i németországi választásoknak nem az AfD a fő esélyese, de a párt már így is besöpört pár fontos győzelmet: megkerülhetetlen erővé vált a német politikában, a kampányban befolyásos mecénás állt be mögé, és nemzetközi viszonylatban is omladozik körülötte a tűzfal.

Az amerikai választásoknak, nagyon úgy tűnik, a németországi politikai viszonyokra is meghatározó következménye van. Kétségkívül az, hogy a techmilliárdos Elon Musk egyfajta mecénásként állt be a sokak által szélsőjobboldalinak tartott AfD (Alternatíva Németországért) mögé, megnövelte a párt mozgásterét, minimum abból a szempontból, hogy ennél nagyobb reklámot nem is kaphatott volna a választási kampányban.