Őrizetbe vették a berlini holokauszt-emlékműnél megszúrt férfi támadóját

Az áldozatot kórházba vitték. A Tagesspiegel című lap információi szerint a rendőrség lezárta az emlékművet és környékét, és nagy erőkkel kereste a támadás feltételezett elkövetőjét – írja az MTI.

A rendőrség nyomozói este az eset helyszínén közölték, hogy elfogták a támadással gyanúsított férfit. Mint írtuk, péntek este megtámadtak és megszúrtak egy férfit Berlinben, a holokauszt-emlékműnél. Az áldozat súlyosan megsérült, kórházba vitték.

Előzőleg Florian Nath rendőrségi szóvivő arról számolt be, hogy egy férfi megtámadott az emlékműnél egy másikat, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a tűzoltóknak kórházba kellett vinniük, hogy sürgősségi ellátást kapjon. A szóvivő elmondta azt is, hogy tudomása szerint az áldozat nincs életveszélyben. Nath azt is világossá tette, hogy a rendőrség szerint a lakosságot nem fenyegeti közvetlen veszély.

A 2005-ben megnyitott, mintegy 2700 kőtömbből álló óriási emlékmű a nácik által a második világháború idején meggyilkolt mintegy hatmillió zsidó előtt állít emléket Berlin központjában, a Brandenburgi kapu és az amerikai nagykövetség szomszédságában.