Aggasztó híreket közölt a Vatikán Ferenc pápa állapotáról

Asztmás légzőszervi krízisen és egy vérátömlesztésen is átesett Ferenc pápa. A szentatya állapota a Vatikán közleménye szerint továbbra is kritikus, még nincs túl az életveszélyen.

„A szentatya állapota továbbra is kritikus, ezért – mint tegnap kifejtettük – a pápa nincs túl a veszélyen. Ma reggel Ferenc pápánál hosszan tartó asztmás légzőszervi krízis lépett fel, amely nagy mennyiségű oxigén felhasználását is szükségessé tette” – közölte a Vatikán szombaton az esti órákban.

A mai vérvizsgálatok vérlemezkehiányt is kimutattak, ami vérszegénységgel társult, és vérátömlesztésre volt szükség

– tették hozzá.

A közlemény szerint Ferenc pápa továbbra is éber, és a nap nagy részét karosszékben töltötte. Nagyobb fájdalmak is jelentkeztek nála, amik súlyosabbak voltak, mint az előző napokban – közölték.

Ezért különösen rizikós a pápa megbetegedése

Mint írtuk, Ferenc pápát múlt pénteken szállították kórházba súlyos légúti fertőzéssel, azóta kiderült, hogy kétoldali tüdőgyulladása is van. Az egyházfőt a pápák kórházának is tartott római Gemelli kórház speciális osztályán ápolják, és minden nyilvános szereplését lemondták a hétre.

Ferenc pápánál azért is különösen rizikós a mostani megbetegedés, mert fiatalon eltávolították a jobb tüdőlebenyének egy részét, és az utóbbi években egyre törékenyebbé vált. A Szentszék sajtóirodája naponta oszt meg új információkat a pápa állapotáról. Legutóbb péntek délelőtt közölték, hogy a pápa jól aludt, felkelt, megreggelizett, és továbbra is részesül az eucharisztiában. Gyógyszeres kezelése továbbra is indokolt.

Ferenc pápa február 14-i kórházba vonulása óta a pénteki volt az első alkalom, hogy a Gemelli klinika orvosai a sajtónak nyilatkoztak. Az orvos elmondta, Ferenc pápa kérte, hogy részletesen tájékoztassák a sajtót, mivel semmilyen rá vonatkozó információt nem akar elhallgatni.