Nem bíznak az amerikai védelemben: saját nukleáris elrettentő erőt dolgozna ki Európa

Friedrich Merz, aki a felmérések szerint a német kancellári pozíció egyik legesélyesebb várományosa, azt mondta, hogy Németországnak és az európai kontinensnek az Egyesült Államokon túl Nagy-Britanniára és Franciaországra kell számítania a nukleáris védelem terén. Trump alatt Amerikára már nem lehet számítani – mondta Merz a Politico szerint.

A német politikus megjegyzése jelentős stratégiai váltást jelent Németország részéről, amely régóta ellenezte a szorosabb európai katonai együttműködésre vonatkozó francia terveket, különösen a nukleáris védelem terén. A Merz vezette kereszténydemokraták hagyományosan az Egyesült Államokkal való kapcsolatok védelmében harcoltak a Párizsból érkező, az EU-n belüli nagyobb „stratégiai autonómiára” irányuló felhívásokkal szemben.

A pusztító csapás

A Németországban uralkodó szemléletváltás újabb jele lenne annak, hogy Trump egy hónappal ezelőtti visszatérése a Fehér Házba léket ütött az Amerikával való kapcsolaton, amely 1945 óta garantálja Európa biztonságát.

Pénteken az amerikai elnök és csapata nem mutatta jelét annak, hogy visszavenne az Európával – és különösen Németország és Ukrajna vezetőivel – szembeni ellenséges retorikájából, miután az elmúlt napokban sorozatos támadások érték.

Két nappal a német szövetségi választások előtt J. D. Vance alelnök még az amerikai csapatok Németországból való kivonását is kilátásba helyezte, ami pusztító csapást jelentene a kontinens biztonsági struktúráira.

Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök a jövő héten Washingtonba utazik, hogy megpróbálják lebeszélni Trumpot arról, hogy Oroszország mellé álljon, és feladja az Európával és Ukrajnával szembeni amerikai kötelezettségvállalásokat.

Kétségek között a NATO

Pénteken Merz azt mondta, hogy Németországnak mostantól máshol kell keresnie védelmi szövetségeit.

Fel kell készülnünk arra a lehetőségre, hogy Donald Trump már nem fogja feltétel nélkül fenntartani a NATO kölcsönös védelmi kötelezettségvállalását. [...] Ezért véleményem szerint kulcsfontosságú, hogy az európaiak a lehető legnagyobb erőfeszítéseket tegyék annak érdekében, hogy legalább az európai kontinens védelmére képesek legyünk egyedül is

– mondta Merz a ZDF német televíziónak adott interjúban.

Németország azon európai országok közé tartozik Olaszország, Hollandia és Belgium mellett, amelyek a NATO nukleáris megosztási politikája keretében amerikai atomfegyvereket tartanak. Franciaország 2007-ben egyszer már felajánlotta Németországnak, hogy megosztja nukleáris arzenálját, de Nicolas Sarkozy elnök kemény nemet kapott Angela Merkel kancellártól.

Emmanuel Macron még 2020-ban próbálkozott egy „európaizált” francia nukleáris elrettentés gondolatának előmozdításával, és egy francia tisztviselő szerint Merz megjegyzései nyitottságra utalnak.

Jean-Louis Thiériot, Franciaország korábbi védelmiminiszter-helyettese szerint Merz szavai arra utalnak, hogy Németország „komolyan veszi az Egyesült Államoktól való elszakadás kockázatát és ezzel az amerikai nukleáris ernyő megszűnését”. Elmondása szerint ez egy hatalmas véleményváltozás, azoknak a korábbi kritikáknak a tekintetében, miszerint Franciaországnak nincs annyi nukleáris robbanófeje, mint az Egyesült Államoknak vagy Oroszországnak.

Ez mutatja mind a szövetségen belüli helyzet komolyságát, mind pedig azt, hogy milyen komolyan veszik a francia és a brit elrettentést

– tette hozzá.

Másutt szkeptikusak voltak azzal kapcsolatban, hogy a francia közvélemény mennyire támogatná az ország nukleáris kötelezettségeinek Németországra való kiterjesztését, ahogyan azt Merz elképzelte, bár egyes elemzők még mindig lehetőséget látnak az Egyesült Királysággal való tárgyalásokra.

Merz megjegyzései felbátorították a brit kormányzó Munkáspárt politikusait, akik azt szeretnék, ha Starmer továbbmenne az európai szövetségesek támogatásában. Tan Dhesi, Starmer pártjának egyik vezető törvényhozója üdvözölte a vitát arról, hogy Nagy-Britannia hogyan járulhat hozzá az erősebb európai védelemhez, beleértve a nukleáris elrettentést is. Nagy-Britannia meglévő NATO-kötelezettségeinek részeként az Egyesült Királyság már most is nukleáris védelmet biztosít a NATO-tag európai szövetségeseknek, köztük Németországnak.

Nagy az aggodalom Berlinben

A brit kormány nem kommentálta azonnal Merz megjegyzéseit, de egy új európai nukleáris védelmi rendszer kiépítésének bármilyen elképzelése – amely várhatóan akkor válna valóra, ha az Egyesült Államok kilép a NATO-ból – rendkívül kényes téma az Egyesült Királyság számára, amelynek nukleáris rakétaprogramja erősen összefonódik az amerikaiéval.

„Nyilvánvaló, hogy Berlinben most különösen nagy az aggodalom” – mondta Lukas Kulesa, a londoni Royal United Services Institute védelmi agytröszt nukleáris politikáért felelős igazgatója. „Egyelőre még mindig nincsenek határozott jeleink arra, hogy az Egyesült Államok újragondolná a NATO-n keresztül a többi szövetségesnek, köztük Németországnak nyújtott kiterjesztett nukleáris elrettentés szerepét. Tehát bizonyos értelemben inkább egy lehetséges opcióra való felkészülésről van szó.”

Kulesa szerint a sok kérdés egyike az lesz, hogy egy esetleges új, Európára összpontosító elrettentő eszközt továbbra is a NATO struktúráin keresztül dolgoznának-e ki. „Ezen a ponton úgy gondolom, hogy érdemes részletesebb beszélgetést folytatni arról, hogyan lehetne egy ilyen, brit és francia vezetésű nukleáris elrettentést hitelessé tenni.”