Nem jöttek be a nagy mellek és a szűk egyenruhák, a csőd szélére került Amerika ikonikus étteremlánca

A Hooters of America, az ikonikus amerikai étteremhálózat csődvédelmet készül kérni – számolt be az Independent. A vállalat jelenleg hitelezőivel és a Ropes & Gray ügyvédi irodával dolgozik a bejelentés előkészítésén, amely várhatóan a következő hónapokban kerülhet a bíróság elé.

Mint írják, a nehézségek már tavaly is láthatóak voltak, amikor a cég körülbelül 40 veszteséges éttermet kényszerült bezárni Rhode Island, Virginia, Florida, Kentucky és Texas államokban, és

a Hooters adóssága elérte a 300 millió dollárt.

A cég próbálkozott az üzleti modell frissítésével is. 2017-ben elindították a Hoots Wings by Hooters családbarát éttermeket, ahol szakítottak a márka védjegyének számító szűk egyenruhával, és helyette hagyományos öltözetben dolgozó férfi és női felszolgálók fogadják a vendégeket. A koncepció azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket – a napokban Chicagóban be is zárt az egyik ilyen egység.

Van még remény a kilábalásra

Az 1983-ban Floridában alapított hálózat 2019-ben került magántőke-befektetők tulajdonába. A jelenlegi adósságállomány 2021-ben keletkezett, amikor a pandémia miatt jelentősen visszaesett a vendégforgalom.

Míg a Hooters éttermeinek száma a 2018-as 333-ról mára körülbelül 300-ra csökkent, versenytársai – mint a Dave & Busters és a Twin Peaks – képesek voltak bővíteni hálózatukat. A vállalat azonban optimista: közleményükben hangsúlyozták, hogy új éttermeket nyitnak belföldön és külföldön egyaránt, valamint fagyasztott termékeikkel is megjelentek az élelmiszerboltokban.

Szakértők szerint van remény a kilábalásra – példaként a Red Lobster esetét említik, amely tavaly került hasonló helyzetbe. A tengeri ételeket kínáló lánc több száz étterem bezárása és vezetőváltás után sikeresen kikerült a csődvédelemből, és ma már ismét teljes kapacitással működik.