Orbán Viktor örülhet, előretört a német szövetségese, történelmi vereséget szenvedtek Olaf Scholzék

Ahogy várható volt, a Friedrich Merz vezette uniópártok szerezhették meg a legtöbb szavazatot Németországban két exit poll szerint is, ugyanakkor előnyük a szélsőjobboldali AfD-hez képest valamennyivel kevesebb, mint azt a közvélemény-kutatások mutatták. A legnagyobb kérdés ugyanakkor továbbra is az, hogy a három kis pártból mennyi jut be, hiszen ha legalább kettő bejut, rendkívül megnehezítheti Merz számára egy AfD-ellenes koalíció összehozását.