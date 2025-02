Vatikán: enyhe veseelégtelenség jelent meg Ferenc pápánál, továbbra is kritikus az állapota

„A szentatya állapota továbbra is kritikus, tegnap este óta azonban nem mutatott újabb légzési válságot” – közölte a Vatikán vasárnap esti jelentésében. Hozzáteszik, hogy a két egység koncentrált hematológiai kezelés jótékonyan hatott, a hemoglobinszintje visszaállt a normál értéktre.

Trombocitopéniája stabil maradt; néhány vérvizsgálat azonban kezdeti, enyhe veseelégtelenséget mutat, amely ellenőrzés alatt áll

– emeli ki a közlemény, melyben hozzáteszik, hogy továbbra is segítik Ferenc pápa légzését. „A szentatya továbbra is éber és jól tájékozott” – írják. A Vatikán közölte, hogy a katolikus egyházfő egy szentmisén is részt vett a nap folyamán azokkal együtt, akik gondját viselik. Kórházi ágyáról levelet is írt Ferenc pápa, amelyet ide kattintva olvashat.

Mint azt megírtuk, Ferenc pápánál szombaton asztmás légzőszervi krízis lépett fel, amely nagy mennyiségű oxigén felhasználását is szükségessé tette. A vérvizsgálatok vérlemezkehiányt is kimutattak, ami miatt vérátömlesztésre volt szükség.

Ezért különösen rizikós a pápa megbetegedése

Mint írtuk, Ferenc pápát múlt pénteken szállították kórházba súlyos légúti fertőzéssel, azóta kiderült, hogy kétoldali tüdőgyulladása is van. Az egyházfőt a pápák kórházának is tartott római Gemelli kórház speciális osztályán ápolják, és minden nyilvános szereplését lemondták a hétre.

Ferenc pápánál azért is különösen rizikós a mostani megbetegedés, mert fiatalon eltávolították a jobb tüdőlebenyének egy részét, és az utóbbi években egyre törékenyebbé vált. A Szentszék sajtóirodája naponta oszt meg új információkat a pápa állapotáról. Legutóbb péntek délelőtt közölték, hogy a pápa jól aludt, felkelt, megreggelizett, és továbbra is részesül az eucharisztiában. Gyógyszeres kezelése továbbra is indokolt.

Ferenc pápa február 14-i kórházba vonulása óta a pénteki volt az első alkalom, hogy a Gemelli klinika orvosai a sajtónak nyilatkoztak. Az orvos elmondta, Ferenc pápa kérte, hogy részletesen tájékoztassák a sajtót, mivel semmilyen rá vonatkozó információt nem akar elhallgatni.