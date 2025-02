Podcaststúdióból a Szövetségi Nyomozóirodába: Donald Trump megnevezte az FBI új igazgatóhelyettesét

Egy héttel azután, hogy a szenátus jóváhagyta Kash Patel kinevezését az FBI vezetésére, kiderült, hogy az igazgatóhelyettes pozícióját Dan Bongino, korábbi titkosszolga, műsorvezető és podcaster tölti be a jövőben. Donald Trump a bejelentésében igazi hazafiként írta le Dan Bonginót, aki az új szerepe miatt a sikeres podcastműsorát is befejezi.

„Nagyszerű hír a bűnüldözés és az amerikai igazságszolgáltatás számára! Az FBI igazgatóhelyettesének Dan Bonginót nevezték ki, aki hihetetlen szeretettel és szenvedéllyel rendelkezik országunk iránt” – ezekkel a szavakkal jelentette be a közösségi felületén Donald Trump amerikai elnök a korábbi műsorvezető kinevezését a Szövetségi Nyomozóiroda igazgatóhelyettesi pozíciójába.

A BBC összegzése szerint az 50 éves Bongino korábban dolgozott a New York-i rendőrségnél és a titkosszolgálatnál is, George W. Bush és Barack Obama kormányában is szerepet vállalt a védelmi területen. Az utóbbi években leginkább a médiában vállalt szerepet: volt műsorvezető a Fox News csatornánál, valamint egy, a saját nevét viselő podcastadást indított el, ahol többek között maga Donald Trump is szerepelt már vendégként. Bongino háromszor is elindult jelöltként a kongresszusi választásokon, azonban egyszer sem sikerült nyernie.

Közösségi média és összeesküvés-elméletek

Az FBI új igazgatóhelyettese a közösségi médiás jelenléte miatt is nagy hírnévre tett szert: egy 2020-as jelentés szerint az ő posztjai számítottak az egyik legtöbbet megosztottak közé a Facebookon. 2021-ben ideiglenesen letiltották a Twitter-fiókját a Capitolium ostromával kapcsolatos kijelentései miatt. Egy évvel később a YouTube is letiltotta, miután rendszeresen megkérdőjelezte a Covid-járvány idején a maszkok használatának a jótékony hatását.

„Tagja volt a New York-i rendőrség legjobbjainak, az Egyesült Államok titkosszolgálatának nagyra becsült különleges ügynöke, jelenleg az ország legnépszerűbb podcastadását vezeti, amit kész feladni a szolgálat érdekében” – méltatta tovább az amerikai elnök Dan Banginót, hozzátéve, hogy „az ország nagyszerű új főügyészével, Pam Bondival és Patel igazgatóval együttműködve a méltányosság, az igazságosság, a törvény és a rend visszatér az Egyesült Államokba, méghozzá gyorsan”.