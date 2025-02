A Vatikán legfrissebb közleménye szerint Ferenc pápa állapota javulást mutat. A szentatya hétfőn délelőtt fogadta az eucharisztiát, és délután már munkáját is tudta folytatni.

Ferenc pápa állapota enyhe javulást mutat – közölte a Vatikán hétfő esti jelentésében. Mint írták, hétfőn sem volt asztmás légúti krízise a szentatyának, s néhány laboratóriumi vizsgálat eredménye is javult. Arról is beszámoltak, hogy az enyhe veseelégtelenség monitorozása nem ad okot az aggodalomra.

Az oxigénterápia folytatódik, bár enyhén csökkentett áramlással és oxigénszázalékkal.

Ferenc pápa hétfőn délelőtt fogadta az eucharisztiát, délután pedig folytatta munkáját.

Este felhívta a gázai plébánia plébánosát, hogy kifejezze atyai közelségét. Ferenc pápa köszönetet mondott Isten minden népének, akik ezekben a napokban összegyűltek, hogy imádkozzanak az egészségéért

– tudósított a Vatikán.

Mint írtuk, korábban vérátömlesztésen esett át a Szentatya, mivel szombaton asztmás légzőszervi krízis lépett fel nála, ami nagy mennyiségű oxigén felhasználását is szükségessé tette. Miután jobban lett, Ferenc pápa kórházi ágyáról írt levelet, melyben köszönetet mondott a kórház dolgozóinak, s kiemelte hogy mennyi szeretetteljes üzenetet kapott az elmúlt napokban.

Ezért különösen rizikós a pápa megbetegedése

Mint arról beszámoltunk, Ferenc pápát február 14-én, pénteken szállították kórházba súlyos légúti fertőzéssel, azóta kiderült, hogy kétoldali tüdőgyulladása is van. Az egyházfőt a pápák kórházának is tartott római Gemelli kórház speciális osztályán ápolják, és minden nyilvános szereplését lemondták.

Ferenc pápánál azért is különösen rizikós a mostani megbetegedés, mert fiatalon eltávolították a jobb tüdőlebenyének egy részét, és az utóbbi években egyre törékenyebbé vált. A szentszék sajtóirodája naponta oszt meg új információkat a pápa állapotáról. Legutóbb péntek délelőtt közölték, hogy a pápa jól aludt, felkelt, megreggelizett, és továbbra is részesül az eucharisztiában. Gyógyszeres kezelése ezután is indokolt.

Ferenc pápa február 14-i kórházba kerülése óta a pénteki volt az első alkalom, hogy a Gemelli kórház orvosai nyilatkoztak a sajtónak. Az orvos elmondta, Ferenc pápa kérte, hogy részletesen tájékoztassák a sajtót, mivel semmilyen rá vonatkozó információt nem akar elhallgatni.