Ukrán katona az Indexnek: Remélem, a magyaroknak sohasem kell átélnie azt, amit nekünk

Viktor Traski elismert matematikus volt azelőtt, hogy önként jelentkezett volna az ukrán fegyveres erőkhöz, hogy segítse hazáját. Igaz, a tudomány a fronton is utolérte, ugyanis az MTA megítélt neki egy tudományos díjat, azonban akkor nem hagyta hátra bajtársait, hogy átvegye a kitüntetést. Most viszont Magyarországra jött, hogy felszólaljon az orosz–ukrán háború kirobbanásának harmadik évfordulójára szervezett megemlékezésen. A tüzérségben szolgáló ukrajnai magyar az évforduló alkalmából elmesélte az Indexnek, milyen érzés volt először kimenni a frontra, és azt is, hogyan élte meg, hogy egy éjszakát Budapesten töltött, távol a légvédelmi riadók zajától.