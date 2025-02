Az elemző szerint a német választások után is jó befektetésnek látszik Orbán Viktor politikája

Vasárnap előrehozott választásokat tartottak Németországban. Az eredményekről lapunk is beszámolt: a jobbközép-kereszténydemokrata CDU/CSU pártszövetség nyert, a második helyen az Alternatíva Németországért (AfD) zárt.

Mráz Ágoston Sámuel kezdésként úgy összegzett, hogy „a szavazatok 45 százalékával a mandátumok 52 százalékát szerezte meg a történelme második legrosszabb eredményét elérő CDU/CSU és a történelme legrosszabb eredményét elérő SPD a tegnapi német választáson. Ennek ellenére gyors kormányalakítás várható, s a koalíció is relatíve stabil lesz. A legnagyobb zsaroló potenciálja a bajor CSU-nak lesz, amely a mandátumok közel 7 százalékával bármikor megbuktathatja majd a Merz-kormányt”.

Magyar szempontból remek hír, hogy a Zöldeknek nem lesz befolyása a következő kormányra, hogy a migrációs politikában fordulat várható a németeknél (Merz évtizedek óta másként gondolkodik erről, mint Merkel) és hogy az új német kancellár, Friedrich Merz talpra állíthatja a német gazdaságot (az Orbán-recepttel, adócsökkentéssel). Ugyanakkor az új kabinet is minden jel szerint háborúpárti lesz, nehéz fegyverzetet is küldhet Ukrajnának és az Egyesült Államokkal, illetve Trumppal való konfliktust is felvállalja majd Ukrajna érdekében. Az európai együttműködésre nehéz időszak vár

– vélekedett a Nézőpont Intézet vezetője.

Mráz Ágoston Sámuel szerint az Alternatíva Németországért (AfD) 10,3 millió szavazata is figyelmet érdemel: „A protestpárt a mandátumok 24 százalékával a második legnagyobb erő lesz a Bundestagban, de a kormánykoalícióba biztosan nem veszik be egyelőre. Kérdés, hogy a párt hogyan dolgozza fel ezt a felemás eredményt. Most dől el, hogy a radikálisok és szélsőségesek, vagy a Weidel által képviselt, kormány- és koalícióképes erőt kívánók kerekednek-e felül. Ha az utóbbiak erősödnek meg, néhány év múlva kormányerő lehet az AfD. Továbbra is jó befektetésnek látszik Orbán Viktor részéről a kapcsolatok elmélyítése: Európában és Németországban is fontos erő lesz az AfD”.