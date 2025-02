Lesújtott a német népharag, de még kérdés, hogy most mi jön

„A győztes pártszövetség, a CDU/CSU a szociáldemokratákkal kezdheti meg a koalíciós tárgyalásokat, velük ugyanis meglehet a többség a Bundestagban” – ezt a forgatókönyvet tartja valószínűnek Nagy Attila Tibor politikai elemző, aki Berlinből figyelte a választási kampány utolsó napjait, és több párt kampányrendezvényére is ellátogatott.

A február 23-i választásokon a jelzőlámpa-koalíciót (SPD–FDP–Zöldek) leváltották. Előrehozott választásokra azért volt szükség, mert 2024 novemberében a kormánykoalíció felbomlott a liberális FDP kitessékelésével. Nagy Attila Tibor szerint azóta sejteni lehetett, hogy hatalom-, illetve kancellárváltás lesz. Az elemző kiemelte, hogy az eddigi legnagyobb kormánypárt, az SPD (Szociáldemokrata Párt) a második világháború utáni legrosszabb eredményét érte el a maga 16,4 százalékával. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Olaf Scholz kancellár népszerűtlenségi mutatói, a szövetségi kormány munkájával való széles körű elégedetlenség (a választópolgárok több mint nyolcvan százaléka nem volt elégedett a kormánykoalíció tevékenységével az Infratest dimag szerint) megbosszulták magukat.

Nagy Attila Tibor kifejtette, hogy a gazdaság két éve – igaz, nem drámai – recesszióban szenved, a munkanélküliség nő, a bevándorlás, a lakásínség, a magas bérleti árak megoldása, kezelése, továbbá a közigazgatás digitalizációja nem vagy csak lassan haladt előre. Az elemző arra is kitért, hogy sokat késnek a vonatok, tavaly pedig az egyik autóhíd összeomlott – tehát a közlekedési infrastruktúra felújítása is esedékes.

A népharag és bűnhődés

Az SPD volt a kormánykoalíció legnagyobb tagja, így a népharag ezt a pártot sújtotta leginkább. Még nagyobbat bűnhődött a kormánykoalíció másik pártja, a liberális FDP, amely nem volt képes még a Bundestagba sem bejutni. Nagy Attila Tibor rámutatott, hogy az adósságfékhez ragaszkodó, a rideg költségvetési racionalitást, a szociális juttatások csökkentését hirdető párt elsősorban a diplomások, a jól keresők egy részénél volt népszerű, de ez most nem volt elég az ötszázalékos küszöb eléréséhez.

Christian Lindner pártelnök megbukott, és éjfél előtt bejelentette a politikából való visszavonulását.

Az elemző arra is kitért, hogy a kormánykoalíció harmadik pártja, a Zöldek (Bündnis 90/Die Grünen) is vesztettek, de viszonylag enyhén megúszták a három százalékpontos mínusszal. Annalena Baerbock külügyminiszter és Robert Habeck gazdasági miniszter a párt legismertebb arcaiként erőteljesen bevetették magukat a kampányba, és 5,6 millió szavazóval tudták megértetni a klímapolitika fontosságát.

A szélsőbaloldal elérte a fiatalokat

Nagy Attila Tibor a Die Linkével kapcsolatban elmondta, hogy a szélsőbaloldali párt 2024-ben még kifutó szériának számított, Sahra Wagenknecht kiválása, a párton belüli csatározások reménytelenné tették a párt helyzetét, az ötszázalékos bejutási küszöb alatt mérték őket.

Az elemző hozzátette, hogy Heidi Reichinneknek a Bundestag január végén elmondott tüzes beszéde – amelyben elítélte, hogy Friedrich Merz hajlandó volt elfogadni az AfD szavazatait egy migránskérdéssel kapcsolatos parlamenti határozat esetében – nagyot ment a TikTokon, a fiatal szavazók egy része így ebben a pártban látta meg a jobbratolódás igazi ellenfelét.

A párt két-három témára fűzte fel a kampányát: a lakásbérleti díjak emelkedésére, az inflációra – vagyis a választók számára egy szociálisan érzékeny párttá vált a Die Linke.

Az elemző rámutatott, hogy a Wagenknecht-féle párt ehhez képest kevésbé foglalkozott a választópolgárok mindennapi gondjaival, ellenben sokat beszélt a béke szükségességéről, a Gázai övezetben szenvedő palesztinokról. Nagy Attila Tibor szerint rossz jel volt, hogy a berlini kampányzáró gyűlésükön, a Brandenburgi kapu előtt csak egy-két ezer ember jelent meg.

Egyszerűsödött a képlet

Az elemző úgy látja, hogy a győztes pártszövetség, a CDU/CSU a szociáldemokratákkal kezdheti meg a koalíciós tárgyalásokat, velük ugyanis meglehet a többség a Bundestagban (az előzetes eredmény szerint 328 mandátumuk lehet a 630 tagú Bundestagban). Azzal, hogy sem a BSW, sem pedig az FDP nem jutott be a parlamentbe, ezek a pártok nem vontak el mandátumokat az első helyezett CDU/CSU-tól és az SPD-től. Nagy Attila Tibor azt mondta, hogy

a helyzet tehát egyszerűsödött, de így sem lesznek egyszerű koalíciós tárgyalások.

Az elemző kifejtette, hogy jelentős különbség van a CDU/CSU pártszövetség és az SPD között a társadalom- és gazdaságpolitikában: a kereszténydemokraták csökkentenék a szociális juttatásokat, különösen a Bürgergeldet (szegényebbek számára juttatott szociális segélyt), és inkább a vállalkozások terheit csökkentenék. Ezzel szemben az SPD a minimálbér emelését, a nyugdíjak értékének megtartását és a Bürgergeld fenntartását szorgalmazza.

Ugyanakkor Nagy Attila Tibor arra hívta fel a figyelmet: a kormánykoalíció létrejöttét megkönnyíti, hogy a külpolitikában összeegyeztethetőek a felek nézőpontjai (nincs vita az ország euroatlanti integrációját illetően, és az Ukrajna-politikában is hasonlóan gondolkodnak). Az is segíthet, hogy az SPD és a CDU/CSU nem most kezdene el először kormányozni, volt idejük kiismerni egymást. Az elemző úgy fogalmazott: az egy másik kérdés, hogy lesz-e ebből jó kormányzás, mindenesetre az elvi lehetőség adott erre.

Az Orbán Viktorral baráti viszonyt ápoló, szélsőjobboldalinak tartott AfD történelmének legjobb eredményét érte el. Alice Weidel társelnök már be is jelentette, hogy kész tárgyalásokba kezdeni Friedrich Merzcel. Azonban csekélynél is kevesebb esély van arra, hogy az uniópártok közös kormányt alakítsanak az AfD-vel.

Weidel az Orbán Viktorral tartott budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: ha az előrehozott német választásokon az AfD nem kerül kormányzati szerepbe, akkor Friedrich Merz csak egy instabil koalíciót tud majd létrehozni, és ha nem tudja megvalósítani az ígéreteit, az emberek végül az AfD-t fogják választani. A radikális pártról ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

(Borítókép: Friedrich Merz Németországban február 23-án. Fotó: Kai Pfaffenbach / Reuters)