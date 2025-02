Tényleg le kell szállítani 16 évre a választási korhatárt?

Ha valaki 18 év alatti Nagy-Britanniában, nem vehet alkoholt vagy cigarettát, nem mehet háborúba, nem vállalhat esküdtszéki szolgálatot: Nem végezhetnek rajta plasztikai műtétet vagy tetoválást. A kormány arra is nagyon ügyel, hogy ne vegyen a kezébe semmilyen éles tárgyat, nehogy megsértse magát vagy valaki mást, és egyes weboldalakon már evőeszközkészletet sem vásárolhat, amíg nem tölti be ezt a kort. Most azonban jöhet a változás.

Az utóbbi évtizedekben az a tendencia, hogy az emberek egyre később nőnek fel; Jonathan Haidt még azzal is érvel, hogy az Egyesült Államokban a közelmúltbeli diáklázadások egyik oka az, hogy a 18 évesek kevésbé érettek, mint a korábbi korosztályok, és ennek tükrözése érdekében javasolja, hogy a felsőoktatást egy évvel később kezdjék el – írja publicisztikájában Ed West.

Minden bizonnyal évtizedről évtizedre emelkedik az életkor, amelyben az emberek részt vesznek a hagyományos tinédzser rítusokban, legyen szó akár a szüzesség elvesztéséről, az első alkoholos italról. 16 éves kortól szülői beleegyezéssel még mindig lehetett házasodni 2023-ig, amit azért változtattak meg, mert ismét az a konszenzus alakult ki, hogy a fiatalok képtelenek ilyen nagy döntéseket hozni.

Ennek ellenére a brit munkáspártiak bejelentették, hogy a 16 és 17 éves gyerekek hamarosan szavazhatnak. Nagy-Britannia ezzel korántsem egyedülálló: Ausztriában már a tizenhat évesek is megtehetik ezt, Németországban pedig tavaly csökkentették a szavazókort az európai választásokon. Több más ország is bevezetett hasonló változtatásokat.

A Maryland állambeli Takoma Park választói 2013 novemberében történelmet írtak. A város lett az első hely az Egyesült Államokban, ahol a 16 és 17 évesek szavazati jogot kaptak a helyi választásokon. Azóta legalább egy másik település – a szomszédos Hyattsville, Washington egy másik elővárosa – követte ezt a példát. Az aktivisták országszerte kampányolnak ezért a jogért, Memphistől a kaliforniai Fresnóig. Tizenöt államban már a 17 évesek is szavazhatnak a 18. életévük betöltése után tartandó választások előválasztásain.

Több érv is szól a döntés mellett

Két jó ok is szól a választójogi korhatár leszállítása mellett. Először is, ez valószínűleg segítene a fiataloknak abban, hogy élethosszig tartó szavazási szokást alakítsanak ki. Másodszor, ahogy a nemrégiben közzétett kutatás is mutatja, a szüleik is nagyobb valószínűséggel mennek el szavazni – írja a The Washington Post.

A javaslat támogatói szerint a választási korhatár leszállítása azonnal és egész életen át növeli a politikai részvételt. A kutatások azt mutatják, hogy a részvétel megszokottá válik: azok, akik közvetlenül a választások előtt érik el a választókorúságot, nagyobb valószínűséggel mennek el a következő választásokon is szavazni. A választóvá válásukat követő években azonban a fiatal szavazók részvételi aránya több éven keresztül meredeken csökken; és azok a fiatalok, akik elköltöznek a szülői házból, szintén gyakran több évre abbahagyják a szavazást. Más szóval abban a fiatalban, aki 16 vagy 17 éves korában kezdett el szavazni, amikor még otthon élt, nagyobb valószínűséggel alakul ki az egész életen át tartó szavazás szokás.

De van egy másik ok is a választójogi korhatár csökkentésére. Ha a fiatalok szavaznak, a szüleik is nagyobb valószínűséggel mennek el szavazni. Dániából származó részletes, adminisztratív adatokat vizsgálva „felfelé csordogáló” hatást találtak, amelyben a szülők a gyermekeik miatt elmennek szavazni – mind a példamutatás, mind a polgári szokások követése érdekében.

