Megállapodott Ukrajna és az Egyesült Államok az ásványkincsekről

Ukrajna és az Egyesült Államok megállapodást kötött az ukrán ásványkincsek hasznosításáról – jelentette be Olha Stefanishyna ukrán miniszterelnök-helyettes, igazságügyi miniszter a Financial Timesnak február 25-én. A Kyiv Independentnek Volodimir Zelenszkij elnök hivatala is megerősítette a hírt. Az egyezmény értelmében Washington részesedést szerez az ukrán nyersanyagvagyonból.

A megállapodás körüli tárgyalások az elmúlt héten feszültséget okoztak Donald Trump amerikai elnök és Zelenszkij között. A Financial Times értesülései szerint Ukrajna most kedvezőbb feltételeket biztosított, és a megállapodás az amerikai kapcsolatok erősítéseként értékeli.

A végső, február 24-i dátummal ellátott megállapodás értelmében létrejön egy alap, amelybe Ukrajna az állami tulajdonú ásványkincsek – beleértve az olajat, a földgázt és a kapcsolódó logisztikát – „jövőbeli értékesítéséből” származó bevételek 50 százalékát utalja.

Volodimir Zelenszkij korábban elutasította az amerikai javaslatot

A Kyiv Independent beszámolója szerint a megállapodás nem terjed ki azokra a forrásokra, amelyek már most is hozzájárulnak az ukrán állami költségvetéshez, így nem érinti a Naftogaz és az Ukrnafta, az ország legnagyobb olaj- és gáztermelőinek működését. Az egyezmény továbbá nem tartalmaz biztonsági garanciákat az Egyesült Államok részéről, amelyekhez Kijev kezdetben ragaszkodott.

Az előzetes információk szerint a megállapodás tervezetének legújabb változata már nem tartalmazza a korábbi amerikai követelést sem, amely 500 milliárd dolláros igényt fogalmazott meg Ukrajna természeti erőforrásaira vonatkozóan.

Zelenszkij korábban elutasította az amerikai javaslatot, mivel az nem tartalmazott biztonsági garanciákat, és kifogásolta az 1:2 arányú visszafizetési struktúrát, amely szerint Ukrajnának minden kapott segélydollárért két dollárt kellett volna visszafizetnie.

Donald Trump sürgette a megállapodást

A Trump-adminisztráció az elmúlt hetekben növelte a nyomást Ukrajnára a megállapodás véglegesítése érdekében. Trump nyilvánosan támadta Zelenszkijt, „választások nélküli diktátornak” nevezve őt, és sürgette, hogy „gyorsan lépjen, különben nem marad országa”.

Trump a megállapodást úgy értékelte, mint egy módot Ukrajna gazdaságának megerősítésére, miközben biztosítja, hogy az Egyesült Államok „visszakapja az Ukrajnának küldött tízmilliárdos segélyeket és katonai felszereléseket”. Az értesülések szerint Zelenszkij a közeljövőben Washingtonba utazik az egyezmény aláírási ceremóniájára.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump 2024. december 7-én. Fotó: Anadolu / Getty Images)