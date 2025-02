Újabb hírek érkeztek Ferenc pápa állapotáról, amelyekben a Vatikáni Sajtóiroda arról számolt be, hogy az egyházfő eredményei enyhe javulást mutatnak, noha az oxigénterápiát folytatják nála, és a veseelégtelenség továbbra is fennáll. A szentatya viszont már újra munkába állna, egy gázai plébániát már fel is hívott telefonon.