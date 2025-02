A Szentszék a Ferenc pápát kezelő orvoscsapattól kapott adatok alapján kedd este közölte, hogy Ferenc pápa állapota továbbra is válságos, de stabil.

Ferenc pápa állapota továbbra is válságos. Az egyházfőnél nem merült fel újabb légzési roham, a vérkép értékei szintén nem módosultak a korábbiakhoz képest, közölte kedden este a Szentszék.

Kétoldali tüdőgyulladás miatt előzetesen ütemezett CT-vizsgálatot végeztek rajta, amelynek eredményei szerdán várhatók. A szentszéki szóvivő hozzátette, hogy a korábban megállapított veseelégtelenség továbbra sem ad okot aggodalomra. A pápa továbbra is oxigént kap. Az orvosok még mindig nem nyilatkoznak a prognózisról.

A közlemény hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa újrakezdte munkáját. A szóvivő elmondta, ez elsősorban iratok átnézését, telefonokat jelent.

Ferenc pápa kedden töltötte a 12. napot a Gemelli-klinikán. 2013-as megválasztása óta ez a leghosszabb idő, amelyet kórházban töltött: már egy nappal meghaladta a 2021-es vastagbélműtéte miatti gyógykezelést, amikor 11 napot töltött a klinikán.

A Szentszék közlése szerint hétfőn Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár és helyettese, Edgar Pena Parra meglátogatta a pápát. Megbeszélésükön a következő szentté avatások szerepeltek, amelyekre az egyházfő konzisztóriumot hirdetett meg, vagyis Rómába szólította a bíborosokat egyelőre nem közölt időpontra.

Este kilenc órakor ismét rózsafüzérimát mondanak a római Szent Péter téren Ferenc pápáért és minden betegért, az imát a Fülöp-szigeteki Luis Antonio Tagle bíboros, az evangelizációért felelős vatikáni dikasztérium prefektushelyettese vezeti.

Ferenc pápa egészségi állapota már hetek óta aggodalommal tölti el híveit, hiszen a szentatyának többször is abba kellett hagynia a miséjét, később vérátömlesztést is kapott, miközben Erdő Péter bíboros, hercegprímás levélben biztosította közelségéről a betegeskedő egyházfőt. Viszont a legutóbbi hírek már némi javulással kecsegtettek, a pápának ugyanis nyugodt éjszakái vannak már, és az állapota is enyhe javulást mutat.