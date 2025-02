Döntött a NATO, harci repülőgépek jelentek meg Lengyelországban

Oroszország nukleáris célokra is alkalmas stratégiai bombázókat vetett be több ukrán térségben, a megtámadott ország egész területén légiriadó van érvényben. A NATO akciója védelmi jellegű volt, tartottak attól, hogy Oroszország támadásai a lengyel határt is elérhetik.

A NATO kedden Lengyelországban vetette be harci repülőgépeit, mert Oroszország stratégiai bombázókkal támadta Ukrajnát – írja a Daily Mail.

Oroszország Tu–95MS típusú, nukleáris célokra is alkalmas stratégiai bombázókat vetett be, a robbanásokat Kijevben, Zsitomirban, Szumiban és Cserkaszi területén is hallani lehetett. Kijevben a lakosságot a föld alatti óvóhelyekre menekítették, Oroszország drónokat is bevetett, többen megsérültek.

Figyelem, Oroszország nagy hatótávolságú légi közlekedésének tevékenysége miatt, amely különösen az Ukrajna nyugati részén található célpontokat érinti, a katonai légi közlekedés megkezdte működését Lengyelország légterében

– közölte a varsói fegyveres erők műveleti parancsnoksága.

A földi légvédelmi és radarfelderítő rendszereket is „riadókészültségbe helyezték”. A lap szerint a NATO akciója védekező jellegű volt, attól tartottak, hogy Oroszország rakétákat indít a lengyel határ közelében. A jelentések szerint az Ukrajna elleni támadások továbbra is folytatódtak, Ukrajna egész területén légiriadó van érvényben.

