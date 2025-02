Donald Trump: Az EU csak azért van, hogy szívassa Amerikát, jön a 25 százalékos vám

Donald Trump amerikai elnök szerdán az első kormányülésén bejelentette, hogy 25 százalékos vámokat fog kivetni az Európai Unió termékeire – számolt be a The Telegraph szerdán. Kijelentette azt is, hogy

a blokkot azért hozták létre, hogy szívassa az Egyesült Államokat, ez a célja. És ezt jól csinálták. De most én vagyok az elnök.

Trump részleteket nem említett, de közölte, hogy az autógyártók is érintettek lesznek, és a vámokat „általánosan” fogják alkalmazni. Az elnök korábban már bejelentette, hogy a következő héten 25 százalékos vámokat vet ki az Egyesült Államok két legnagyobb kereskedelmi partnerére, Kanadára és Mexikóra is.

A Bloomberg szerint Trump vámjai akár 29,3 milliárd dollár értékű uniós exportot is érinthetnek. Az EU korábban ígéretet tett arra, hogy azonnal visszavág, ha az Egyesült Államok vámokat vet ki az európai termékekre.

A kormányülésen Trump azt is elmondta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken az Egyesült Államokba látogat, hogy aláírja az ásványkincsekről szóló megállapodást.

