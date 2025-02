Ferenc pápa állapota javult az elmúlt 24 órában, veseproblémái megszűntek, a Vatikán közlése szerint a szentatya szerda délután már dolgozott is.

„Az elmúlt 24 órában a szentatya klinikai állapota további enyhe javulást mutatott. Az előző napokban észlelt enyhe veseelégtelenség megszűnt” – számolt be a szentszék sajtóirodája hétfő esti közleményében.

Az orvosi jelentések szerint a vasárnap este elvégzett mellkasi CT-vizsgálat a tüdőgyulladás „normális fejlődését” mutatta, s a vérvizsgálati eredmények sem adnak okot aggodalomra.

A 88 éves egyházfő továbbra is magas áramlású oxigénterápiát kap, és „ma sem mutatott asztmás légzési nehézségeket”. A pápa légzőszervi fizioterápiát is folytat állapota javítása érdekében.

A közlemény szerint Ferenc pápa szerda délelőtt szentáldozásban részesült, a délutánt pedig már munkával töltötte. A szentatya immár 13 napja tartózkodik a római Gemelli Klinikán, 2013-as megválasztása óta ez a leghosszabb idő, amit kórházban töltött.

Ferenc pápa egészségi állapota már hetek óta aggodalommal tölti el híveit, hiszen a szentatyának többször is abba kellett hagynia a miséjét, később vérátömlesztést is kapott, miközben Erdő Péter bíboros, hercegprímás levélben biztosította közelségéről a betegeskedő egyházfőt. Viszont a legutóbbi hírek már némi javulással kecsegtettek, a pápának ugyanis nyugodt éjszakái vannak, és az állapota is enyhe javulást mutat.