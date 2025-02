Az Iszlám Állam németországi támadásokra szólította fel a híveit

Az Iszlám Állam nemzetközi terrorhálózat a kölni és a nürnbergi farsangi karneválok megtámadására szólította fel híveit német nyelvű közösségi média-oldalán, ezért a német rendőrség fokozott készültségben várja a csütörtökön kezdődő farsangi ünnepségeket – adta hírül az MTI.

A hírről először egy rendőrségi szóvivő számolt be, később pedig a Bild nevű német újság írt arról, hogy az Iszlám Államhoz köthető német nyelvű propagandaoldalon közzétett kollázskép felsorolta a közelgő karneváli események dátumait és helyszíneit. Az oldal arra szólította fel az olvasóit, hogy „válasszák ki a következő támadási célpontot″.

A rendezvénysorozat különös népszerűségnek örvend a Rajna-vidéki városokban, tehát Kölnben és Düsseldorfban is. A kölni rendőrség az közölte, hogy a rendezvények szervezését tovább folytatják a fenyegetéseket figyelembe véve. A hatóságok szerint a kollázsképet rémhírterjesztésként értelmezik, egyelőre nem látják a közvetlen fenyegetés bizonyítékát. Bejelentették továbbá azt is, hogy 1400 rendőr fog szolgálatot teljesíteni az eseményeken, illetve a résztvevők táskáit és ruházatát is átvizsgálják majd.

Nürnbergben a szervezők bejelentették, hogy a helyszínt biztosító cég aggodalmai miatt az eseményt nem fogják megtartani.