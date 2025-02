Parókát cserélgetve vizsgázott mások helyett és szerzett nekik brit állampolgárságot egy nő

A BBC beszámolója szerint 2022 júniusa és 2023 augusztusa között 13 ember helyett vizsgázott Josephine Maurice. Nem csak nőnek, hanem férfinak is képes volt elmaszkírozni magát. Nagy-Britannia különböző városaiban jelent meg és ült be megírni a Life in the UK nevű tesztet.

Az online kihallgatásán beismerte, hogy másokkal összejátszva követte el a csalásokat, amikor különböző parókát viselve, magát elmaszkírozva írta meg a teszteket, amelyek ha sikeresek voltak, akkor az illető vagy határozatlan időre szóló tartózkodáshoz jutott, vagy brit állampolgárságot szerzett.

Pénzért csinálta

A Life in the UK teszt egyébként 24 kérdésből áll, amelyek arra szolgálnak, hogy kiderüljön, a jelentkező ismeri a brit szokásokat, értékeket és történelmet. A teszt 50 font befizetése után írható meg és olyan kérdéseket tartalmaz, mint például „Ki volt Anglia királya 1066-ban a norman invázió idején?” vagy „Milyen gyakran kérdezhetik a képviselők parlamenti ülésszak alatt a miniszterelnököt?.”

A rendőrség az ügyről annyit közölt, hogy Josephine Maurice ügyesen tervelte ki, hogy elkerülje a lebukást és alakította ki a különböző személyiségeket, a hozzá rendelt maszkírozással és az elengedhetetlen parókával. Gondosan figyelt arra is, hogy mindig az ország különböző városaiban írja meg a teszteket, ezzel is megtévesztve a hatóságokat.

A nő előzetesben marad, ügyében várhatóan májusban hoznak ítéletet.