Házkutatást tartottak a szerb civil szervezeteknél a USAID-támogatások miatt

Magyarországon is nagy port kavart, hogy Donald Trump 90 napra felfüggesztette a USAID (Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége) működését. Ezzel párhuzamosan megkezdődött azon szervezetek felderítése, amelyek támogatást kaptak az ügynökségtől, Szerbiában pedig már a civil szervezeteket is vizsgálják – Alekszandar Vucsics elnök hathatós segítségével. Magyarországon a Szuverenitásvédelmi Hivatalt állították az ügyre.

A belgrádi főügyészség bejelentette, hogy eljárást indított az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) pénzeszközeivel való visszaélés gyanúja miatt Szerbiában. Az ügyészség megerősítette, hogy a rendőrség február 25-én négy szervezet – a Kutatás, Átláthatóság és Felelősség Központja (CRTA), a Polgári Kezdeményezések, a Gyakorlati Politikai Központ és a Trag Alapítvány – munkájával kapcsolatosan „adatgyűjtésbe kezdett” – számolt be a Szabad Európa.

Nenad Stefanovics legfőbb ügyész bejelentette, elrendelték, hogy „egyelőre távolítsák el az USAID-adományokkal kapcsolatos összes dokumentumot e négy szervezettől, valamint hogy a felelős személyeket hallgassák ki”. A CRTA és a Polgári Kezdeményezések megerősítette, hogy a rendőrség február 25-én délelőtt behatolt a helyiségeikbe és házkutatást tartottak.

A lépés azután következett be, hogy Donald Trump amerikai elnök 90 napra felfüggesztette az összes USAID-projektet, amíg el nem végzik a hatvanas évek elején az amerikai segélyek külföldi elosztásának koordinálására alapított ügynökség munkájának felülvizsgálatát. Amióta Trump visszatért a Fehér Házba, adminisztrációja és a hozzá közel álló emberek többször is „bűnszervezetnek” nevezték az USAID-et – amely egyébként magyarországi szervezeteket is támogatott.

Alekszandar Vucsics szerb elnök február 24-én kijelentette, hogy Szerbia segíteni fogja az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodáját (FBI) a szerb nem kormányzati szervezetek USAID és a National Endowment for Democracy (NED) általi finanszírozásával kapcsolatos nyomozásban.

Kétségtelen, nagyon szorosan együtt fogunk működni az FBI-jal ebben a kérdésben

– mondta Vucsics a Happy televíziónak, hozzátéve, hogy az FBI minden információt megkap Szerbiától, amit kér.

Orbán Viktor miniszterelnök többször is üdvözölte már Trump döntését a USAID-del kapcsolatban, sőt, a Szuverenitásvédelmi Hivatalt is ráállították, hogy derítsék fel, milyen magyar szervezetek kaptak az amerikai segélyből.