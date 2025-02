Andrew Tate és testvére elhagyta Romániát, a Trump-adminisztráció is lobbizhatott az érdekükben

Elhagyhatták Romániát és visszatérhettek az Egyesült Államokba a Tate fivérek, akik ellen több súlyos büntetőeljárás is folyamatban van. Korábban többször kerültek őrizetbe, a mostani enyhítésért az új amerikai vezetés is közbenjárhatott.

Andrew Tate és testvére, Tristan Tate a román hatóságok engedélyével elhagyták Romániát, hogy az Egyesült Államokba utazzanak – adta hírül a Sky News.

A testvérek csütörtök reggel magánrepülővel indultak Floridába Bukarestből, miután a román ügyészség jóváhagyta Andrew Tate kérelmét, hogy a nyomozás lezárásáig elhagyhassák az országot. A hatóságok azonban fenntartották az összes egyéb jogi kötelezettséget, így például azt, hogy bármikor be kell jelentkezniük az igazságügyi hatóságoknál, ha erre felszólítják őket.

Ki-be jártak a kényszerintézkedésekből

Andrew Tate és öccse, Tristan Tate ellen több súlyos vád ügyében is eljárás van folyamatban Romániában, beleértve az embercsempészetet, szexuális visszaéléseket, pénzmosást és szervezett bűnözői csoport alapítását. Az előbbi vádpontok miatt a fivéreket először még 2022-ben vették őrizetbe a román hatóságok, azonban a két férfi határozottan tagadta, hogy bármiféle jogsértést elkövettek volna.

A letartóztatásukat háromszor is meghosszabbították, de 2023 márciusában a bukaresti táblabíróság helyt adott a vizsgálati fogság újabb meghosszabbítása elleni óvásuknak, és házi őrizetbe kerültek át. 2023 augusztusában viszont ezt is megszüntették, innentől Bukaresten és a környező megyén belül szabadon mozoghattak.

2024 márciusában aztán újra őrizetbe kerültek, miután az Egyesült Királyság európai elfogatóparancsot adott ki ellenük többek között szexuális bűncselekmények miatt, amelyeket még 2012–2015 között követhettek el a szigetországban. Később júliusban innen ismét szabadultak, és a bukaresti bíróság megengedte nekik azt is, hogy az Európai Unión belül szabadon mozoghassanak.

Az újabb fordulatra egy hónapot kellett várni, 2024 augusztusában a román Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség újabb vádpontban emelt vádat, amiért Andrew Tate-et ismét őrizetbe vették, öccse ellen pedig 60 napos hatósági felügyeletet rendeltek el. Az idősebb testvért a nyomozás újraindulása miatt egy bírósági döntéssel 2025 januárjában engedték ki sokadjára, de ekkor már nem hagyhatta el az országot.

Trumpék járhattak közben, hogy visszatérhessenek Amerikába

A The Financial Times korábban közölte, hogy az új Trump-kormányzat lobbizni kezdett a Román hatóságoknál, hogy enyhítsék a két férfi korlátozásait a nyomozás ideje alatt.

A fivérek ugyanis az Egyesült Államoknak és az Egyesült Királyságnak is állampolgárai, és jogi küzdelmeik nemcsak Romániában, hanem nemrégiben az Egyesült Királyságban és most az Egyesült Államokban is zajlanak.

A testvérek rendkívül ellentmondásos személyek, különösen a közösségi médián széleskörűen hirdetett, nőgyűlölő nézeteik miatt. Andrew Tate korábban a különböző közösségimédia-platformokon több tízmillió követővel rendelkezett.