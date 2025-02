Szijjártó Péter: Amit Brüsszel elrontott, azt nekünk itt, Budapesten kell kijavítani

„Új fejezet nyílt a transzatlanti gazdasági kapcsolatokban, miután az Egyesült Államok bejelentette az európai termékekre kivetett vámokat. A döntés sokakat váratlanul ért, pedig a jelek már régóta láthatóak voltak” – állítja Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Tavaly november óta az egész világ tudja, hogy az Egyesült Államokban patrióta elnököt választottak. Az egész világ, így Brüsszel s benne a von der Leyen vezette Európai Bizottság is pontosan tudta, hogy Donald Trump kiegyensúlyozott kereskedelmi viszonyokat akar

– fogalmaz a tárcavezető, aki szerint az Európai Bizottság tétlensége vezetett a jelenlegi helyzethez.

Szijjártó szerint Brüsszel tisztában volt a várható következményekkel, azt írja „pontosan tudták azt is, hogy ha nem tesznek semmit, akkor Washington vámokat fog bevezetni. Tudták, mégsem tettek semmit. Mert alkalmatlanok és főleg gyávák.”

A miniszter a posztjában különösen kritikus az Európai Bizottság elnökével szemben, hangsúlyozva, hogy „a von der Leyen-féle brüsszeli vezetés miatt most az európai gazdaság újabb mélyütést kap”, ami az európai gazdaság további elszigetelődéséhez vezet – először a kínai, most pedig az amerikai piacoktól. Szijjártó Péter szerint az uniónak élni kellett volna a magyarok javaslatával.

Mi tettünk javaslatot: az Európai Uniónak le kellett volna csökkentenie az amerikai autók Európába irányuló eladásának vámját 10 százalékról 2,5 százalékra, mert pont ekkora vám terheli az európai autók Amerikába történő eladását

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez egy egyszerű megoldás lett volna, ám „Brüsszel elmulasztotta a lépést”.

„Brüsszel elrontotta, a magyarok helyrerakják”

A bejegyzés rámutat, hogy az európai gazdaság immár három fronton is nehézségekkel néz szembe: „A brüsszeli bürokrácia kinyírja az európai gazdaságot: szankciók Oroszországgal szemben, vámok a kínai elektromos autóipar ellen, s a tárgyalás teljes képtelensége az Egyesült Államokkal.”

Végül Szijjártó a bejegyzése végén kétoldalú tárgyalásokat ígér az amerikai adminisztrációval: „Amit Brüsszel elrontott, azt nekünk itt, Budapesten kell kijavítani: folytatjuk a kétoldalú tárgyalásokat az amerikai adminisztrációval annak érdekében, hogy a következő hónapokban minden idők legjobb, legeredményesebb magyar–amerikai gazdasági együttműködését építsük fel.” A miniszter kiemelte továbbá, hogy elemzők szerint a transzatlanti kereskedelmi feszültségek további eszkalációja súlyos következményekkel járhat az európai gazdaság számára, különösen az exportorientált ágazatokban.

„Az unió csak arra van, hogy szívassa Amerikát”

Mint arról beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehér Házban bejelentette, hogy hamarosan 25 százalékos vámot vet ki az Európai Unió termékeire, miközben azt állította, hogy a blokkot azért hozták létre, hogy szívassa az Egyesült Államokat.

A blokkot azért hozták létre, hogy szívassa az Egyesült Államokat, ez a célja. És ezt jól csinálták. De most én vagyok az elnök

– mondta Trump az első kormányülésen.

A Bloomberg szerint az új vámok akár 29,3 milliárd dollár értékű uniós exportot is érinthetnek, különösen az autógyártókat. Trump korábban már hasonló, 25 százalékos vámokat jelentett be Kanadára és Mexikóra is. Az Európai Unió közölte, hogy azonnal válaszlépéseket tesz, ha az amerikai vámok életbe lépnek. A bejelentésről itt olvashat bővebben.