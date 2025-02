Csendes kétségbeesésben éli mindennapjait Zsólyominé Varga Mária, amióta megtudta, hogy fiát, Zsólyomi Zsoltot kettős gyilkossággal gyanúsítják az Egyesült Államokban. Míg az anya február 24-én csendben ünnepelte fia 26. születésnapját otthonában, addig a férfi egy floridai börtöncellában várja a sorsdöntő ítéletet, ami a legjobb esetben is életfogytiglani börtön, de sokkal valószínűbb, hogy halálbüntetés lesz.

Az anya a hírekből értesült arról, hogy fiát letartóztatta a floridai bíróság. Legutóbb egy hónapja – mint utólag kiderült, éppen a második gyilkosság elkövetése után – beszélt Zsolttal, aki akkor azt állította, jól megy a sora, megváltozott, és becsületesen él.

– mesélte az elkövető anyja a Blikknek.

Mint írtuk, Floridában tartóztatták le a 25 éves magyar állampolgár Zsólyomi Zsoltot, akit két idős férfi meggyilkolásával gyanúsítanak. Az első áldozat a 66 éves Carlos Villaquiran volt, akivel a gyanúsított „romantikus kapcsolatban” állt, és akit 2024 novemberében holtan találtak a fürdőkádjában – a boncolás szerint megfojtották, és súlyos belső sérüléseket szenvedett. A másik eset 2024 januárjában történt, amikor a 71 éves Rodolfo Fernandezt holtan találták egy autóban, biztonsági övvel a nyakán. Mindkét esetben biztonsági kamerák rögzítették a gyanúsítottat a helyszínen. A hatóságok közlése szerint Zsólyomi korábban fegyveres rablásban is részt vett, illetve illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban, miután túllépte vízuma érvényességét. A bíróság óvadék nélküli előzetes letartóztatásba helyezte a férfit.

Az asszony elmondta, hogy kezdetben nem akarta elhinni a szörnyű vádakat, de amikor lefordították neki az amerikai sajtó híreit, rá kellett döbbennie, hogy a hatóságok megalapozott bizonyítékok alapján jártak el.

Sajnos a tények azt mutatják, hogy Zsolt kegyetlen tettekre volt képes. Tudom, hogy ez nem az én bűnöm, semmi közöm hozzá, de akkor is, a gyilkosságokkal engem is megbélyegzett a fiam, hiszen én hoztam a világra. Bevallom, nem is merek emberek közé menni itt, ahol ismernek, de akkor is az én gyerekem