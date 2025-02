Ezeket az orosz oligarchákat akarja a magyar kormány levetetni a szankciós listáról

A Szabad Európa orosz nyelvű oknyomozó részlege kiderítette, kiket szeretne a magyar kormány levetetni az uniós szankciós listáról – főként azokat az orosz oligarchákat, akiknek mentesítését korábban is kérte. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közben arról tájékoztatott, hogy Budapest nem járul hozzá ahhoz, hogy elhamarkodottan meghosszabbítsák a személyekre vonatkozó szankciókat.

A Reuters kedden arról számolt be, hogy a magyar kormány kész megvétózni az Oroszország elleni európai szankciók kiterjesztését, ha nem mentesítenek számos orosz személyt. Majd ezt a követelést egy brüsszeli uniós tisztviselő is elismerte. A Szabad Európa egyik forrása most elárulta, hogy kik azok a személyek, akikről alkudozik a kormány.

Mint ismert, az uniós szankciókat Oroszországgal szemben félévente egyhangú szavazással kell megújítani. Szijjártó Péter külügyminiszter hétfőn a Facebookon azt írta:

Budapest nem járul hozzá ahhoz, hogy elhamarkodottan meghosszabbítsák a személyekre vonatkozó szankciókat.

A lap szerint a szankciók két részből állnak, megújításuk nem ugyanakkor esedékes. Az egyik gazdasági intézkedéseket tartalmaz, a másik pedig több mint 2400 személyt és szervezetet, és vagyonbefagyasztást és beutazási tilalmat rendel el.

A magyar kormány a következő személyek mentesítését kéri:

Aliser Uszmanov: Oroszország egyik leggazdagabb üzletembere. A háború kezdete, vagyis 2022. február 28. óta uniós szankciók hatálya alatt áll. Az EU indoklása szerint Kreml-barát oligarcha, „Vlagyimir Putyin egyik kedvenc oligarchája”, aki „Putyinnak frontol, és megoldja az üzleti problémáit”.

Gulbahor Iszmajlova: Uszmanov húga. 2022. április 8. óta szerepel a szankciós listán, miután testvére külföldi vagyonának egy része az ő nevén van.